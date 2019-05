Labouristi podporia len takú dohodu, ktorá prejde referendom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 13. mája (TASR) - Britská Labouristická strana podporí podľa tieňového ministra labouristov pre brexit Keira Starmera len takú dohodu o brexite, ktorá bude predtým odsúhlasená v referende. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.Rozhovory o brexite v pondelok pokračovali bez náznakov výraznejšieho pokroku, pretože vládnuca Konzervatívna strana a opoziční labouristi sa nedokážu dohodnúť na podmienkach odchodu Británie z EÚ.Poprední predstavitelia oboch strán sa už niekoľko týždňov snažia nájsť kompromis v súvislosti s dohodou o brexite, ktorá by získala podporu väčšiny poslancov v britskom parlamente, pripomína AP.Výrazná väčšina labouristických poslancov, pravdepodobne až 150 z celkového počtu 246, nepodporí dohodu, ktorá predtým neprejde referendom, povedal Starmer v pondelok denníku The Guardian.Premiérka Theresa Mayová nové referendum odmieta a tvrdí, že voliči sa rozhodli už v roku 2016, keď zahlasovali za odchod.Minister zahraničných vecí Jeremy Hunt povedal, že nové referendum bude podľa jeho Konzervatívnej strany. Strana chce podľa neho aplikovať výsledky prvého referenda.povedal.Ak rokovania medzi labouristami a konzervatívcami zlyhajú, parlament bude hlasovať o sérii návrhov o brexite s cieľom zistiť, či niektorý z nich získa väčšinovú podporu, uviedla britská vláda. V predchádzajúcich indikatívnych hlasovaniach nezískala žiadna možnosť jasnú väčšinu.Lídri Európskej únie a Británie sa na mimoriadnom samite v Bruseli dohodli, že Spojené kráľovstvo môže odložiť brexit do 31. októbra. Pôvodne mali Briti Úniu opustiť 29. marca. Odklad si vyžiadala britská premiérka Theresa Mayová preto, lebo sa jej nedarí presadiť dohodu v britskom parlamente.Rozhorčenie obyvateľov v súvislosti s brexitom zvyšuje pred voľbami do Európskeho parlamentu podporu menším politickým stranám. Strana Brexitu, ktorú založil bývalý líder Strany nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP) Nigel Farage, vedie v prieskumoch verejnej mienky a mohla by získať najväčšiu časť zo 73 kresiel v EP, ktoré pripadajú Británii.