Lacné letenky – ako hľadať výhodné ponuky?

Letenky sú často najväčším nákladom pri plánovaní cesty do zahraničia, a to najmä teraz, keď ceny leteniek prudko stúpajú. Ale pokiaľ viete, kde a ako hľadať, nemusí to tak byť. Použitím správnych nástrojov, so správnym nastavením mysle a využitím niektorých stratégií šetriacich peniaze môžete znížiť vaše náklady na lietanie minimálne na polovicu. Dobrou správou je, že na to nemusíte byť profesionál – cenovo dostupné letenky sú tak na dosah ruky.

Aby ste boli schopní nájsť tieto letecké skvosty, potrebujete správne informácie. Existuje veľa zavádzajúcich rád a tipov na nájdenie lacných leteniek. Pravdou je, že je ťažké so stopercentnou istotou povedať, čo by ste mali robiť, keď hľadáte lacný let. Máme však pre vás niektoré z našich najdôležitejších tipov, ako na to.

Ignorujte mýty o lacných letoch

Každý, kto už niekedy hľadal lacné letenky sa už určite stretol s mnohými mýtmi o tom, ako ich nájsť. Keď ide o peniaze, nie je núdza o takzvaných „odborníkov“ alebo influencerov, ktorí šíria nepravdivé informácie. Toto sú niektoré z najbežnejších mýtov, o ktorých ste pravdepodobne počuli – alebo im možno dokonca veríte. Ak však chcete pri hľadaní lacných leteniek skutočne ušetriť, rýchlo na ne zabudnite.

„Utorky sú najlepším dňom na hľadanie lacných leteniek”

Toto ste už určite počuli. Možno ste dokonca zostali hore do bieleho rána v nádeji, že sa vám podarí získať výhodnú ponuku. Nehanbite sa, nie ste sami. Od priateľov a spolupracovníkov až po údajné štúdie a dokonca aj veľké publikácie, mýtus, že letecké spoločnosti v utorok predávajú svoje najlepšie a najlacnejšie letenky, sa stal univerzálnym hoaxom. Faktom však je, že toto odporúčanie na nájdenie lacnejších letov kamkoľvek na svete je nesprávne. Bohužiaľ, žiadny magický deň, ktorý je najlepší na rezerváciu letov neexistuje. Tento starý mýtus o hľadaní lacných letov v utorok je zastaraný. Skvelé akciové letenky môžete nájsť ktorýkoľvek deň v týždni a veľké cestovateľské dni ako Black Friday, Cyber ​​Monday a Travel Tuesday sú viac o marketingu ako o skutočných úsporách. Aj keď je príjemné myslieť si, že lacný let nájdete hľadaním práve napríklad na Black Friday, nie je to tak. Ceny leteniek sa neustále menia. Letecké spoločnosti načítajú nové tarify každú hodinu a môžu kedykoľvek pridať alebo ubrať počet letov, ktoré sú dostupné za určitú cenu. Časy, kedy sa môžu objaviť naozaj lacné letenky sú preto nepredvídateľné.

A čo viac, letecké spoločnosti nikdy neinzerujú svoje najlepšie ceny. Ak teda hľadáte šialene nízke (pravdepodobne chybné) tarify alebo výrazne zľavnený bleskový výpredaj do USA alebo do Karibiku, pravdepodobne ho nezískate tým, že budete hodiny prehľadávať internet na Black Friday.

„Ceny leteniek sa zvyšujú tým viac, čím viac hľadáte, pretože letecké spoločnosti sledujú vaše vyhľadávania“

Ďalším častým a známym mýtom o vyhľadávaní leteniek, ktoré musíte vymazať z vašej hlavy, je informácia o zvyšujúcej sa cene leteniek súvisiacej s frekvenciou vášho vyhľadávania. Pravdou je, že to nie je pravda. Dokonca sa nemusíte trápiť ani vymazávaním cookies! Letecké spoločnosti nesledujú vaše vyhľadávania a nezvyšujú vám cenu. Pokiaľ hľadáte pomocou Google Flights alebo priamo na stránkach leteckej spoločnosti, ste v bezpečí. Verte nám – mnohí ľudia a cestovné agentúry celé dni sledujú ponuky letov. Ak by letecké spoločnosti sledovali tieto vyhľadávania, nikdy by nenašli lacné letenky. Samozrejme, to nemusí platiť pri webových vyhľadávačoch a porovnávačoch cien letov, ktoré môžu váš pohyb sledovať, a ceny vám umelo navyšovať.

Buďte flexibilní a najprv si rezervujte lety

Pri plánovaní cesty existuje známa postupnosť – vyberiete si miesto, naplánujete si dátumy, zarezervujete si lety a vyrazíte. Je tu len jeden problém. Tento proces vás stojí peniaze navyše! Nastavenie dátumov cesty vopred, tj. pred rezerváciou letov, je tá najnákladnejšia chyba pri plánovaní vašej dovolenky, ktorú môžete urobiť. Môže vás stáť i stovky eur. Je čas prestať s týmto zlozvykom.

Oprostite sa od klasického postupu a ako prvý krok zvoľte vyhľadávanie letov. Cena vás nasmeruje k najlacnejším možným termínom. Ak dokážete byť flexibilní, pokiaľ ide o dátumy vašej cesty, často môžete výrazne usporiť na letoch len miernou zmenou predbežných dátumov cesty. Letenky Google vás napríklad upozornia, koľko môžete ušetriť keď si flexibilne posuniete dátum odletu alebo príletu o pár dní. Ak ste si už ale rezervovali vaše hotely, možno nebudete môcť využiť túto výhodu. Mnohé vyhľadávače majú tiež praktické zobrazenie kalendára, ktoré vás pomocou zelenej farby upozorní na najlacnejšie dátumy cestovania. Môžete jednoducho preskočiť z mesiaca na mesiac a pozrieť sa, koľko váš let stojí o mesiac alebo dva neskôr. Tento spôsob sa často nazýva aj Flight First. Podobným spôsobom si môžete vybrať okrem najlacnejšieho dátumu aj najlacnejšie miesto odletu. Môžete sa pozrieť napríklad na eSky.sk, kde si môžete porovnať letenky aj priamo z Košíc alebo z Bratislavy s letenkami z Viedne, Prahy alebo z Budapešti.

Flexibilita je jednoducho kľúčová. A keď sa snažíte dosiahnuť veľké úspory, môže to ísť nad rámec posúvania dátumov a destinácií. Flexibilná trasa vám tiež môže pomôcť ušetriť. Hoci sa to môže zdať neintuitívne, niekedy sa na ceste do cieľovej destinácie vyplatí siahnuť po letenke so zastávkou navyše – najmä ak letíte za oceán.

Zarezervujte si lacnejšie lety cestovaním v správnom čase

Nájdenie výhodných letov môže závisieť aj od načasovania. A v mnohých prípadoch ide menej o to, kedy si letenky kúpite, a viac o to, kedy skutočne do lietadla nastúpite. Lietanie v dňoch mimo špičky, ako sú utorky, stredy a soboty, je často oveľa lacnejšie. Vyhnite sa rušným cestovateľským dňom, ako sú nedele, pondelky a piatky (ak môžete). Máj až jún a august až september sú skvelým obdobím na lietanie. Ceny sú často počas vrcholiaceho leta a okolo Vianoc a Silvestra omnoho vyššie.

Nečakajte tiež s rezerváciou na poslednú chvíľu! Ide o bežnú mylnú predstavu, no lacnejšie letenky kúpené na poslednú chvíľu sú už väčšinou minulosťou. Vždy si letenky rezervujte aspoň 30-45 dní vopred pokiaľ letíte niekam v Európe, ako napríklad do Barcelony https://www.esky.sk/letenky/0/0/ci/bcn/barcelona. Pri medzinárodných letoch plánujte ešte viac dopredu.