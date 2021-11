Lacné pergoly? 5 dôvodov, prečo si priplatiť + TIP - bioklimatická pergola

Treba vedieť, že hoci cena môže byť úžasná, teda úžasne nízka, existuje množstvo „háčikov“, ktorých si musíte byť vedomí pred kúpou.

Prečítajte si náš článok, v ktorom nájdete zasvätené odpovede prečo sa vyhnúť lákavým ultra lacným pergolám a prečo sa oplatí si priplatiť za vysoko kvalitné, napríklad vinylové, alebo bioklimatické pergoly, ktoré sú vlastne hliníkové pergoly vyšperkované niekoľkými praktickými extra funkciami.

zdroj: tokar/shutterstock.com

5 dôvodov, prečo sa vyhnúť lacným pergolám

V prípade pergol a vonkajších dekorácií platí, že dostanete to, za čo si zaplatíte. Keďže lacné pergoly sú vyrábané sériovo v továrňach ich kvalita aj štýl tým trpí.

Tu je 5 najčastejších dôvodov, prečo zákazníci ľutujú kúpu lacných pergol:

1.Kratšia životnosť

Kvalitné luxusné pergoly sú skonštruované z tvrdého dreva s vonkajším povrchom z vinylu odolného voči poveternostným vplyvom. Lacné pergoly majú tendenciu byť postavené buď z cenovo dostupného obyčajného dreva alebo kovu – obe ubíjajú živly. Väčšina lacných drevených pergol často začne hniť po niekoľkých rokoch, zatiaľ čo kovové možnosti môžu začať hrdzavieť ešte skôr. Hoci sa vám prvotne bude páčiť cena lacnej pergoly – za jej výmenu len o niekoľko rokov neskôr už tak radi platiť nebudete.

2.Strata lesku

Ďalším dôvodom, prečo kúpiť drahšiu, napríklad vinylovú pergolu je, že vyzerá nádherne aj po desaťročiach. Nielenže vytvára úžasný moderný vzhľad, ale vinyl sa aj ľahko udržuje v žiarivej čistote. Avšak lacné materiály pergoly, ako je drevo a kov, ukazujú svoj vek tým najhorším možným spôsobom. Nič nenaruší dekor vašej výstavnej záhrady tak, ako obrovská hrdzavá pergola priskrutkovaná do nádhernej kompozitnej terasy.

3.Malá veľkosť

Ďalší trik, ako dokážu niektorí predajcovia ponúkať super lacné pergoly je, že majú na sklade iba malé veľkosti. Zatiaľ čo malé pergoly sú fantastickou voľbou pre určité dizajny, väčšie veľkosti, pod ktoré sa zmestí komfortné sedenie sú nielen praktickejšie, ale aj žiadanejšie. Ak trváte na kúpe lacnej pergoly, môže sa stať, že budete mať model príliš malý pre vaše potreby.

4.Vzhľad a výkon

Aj keď možno neašpirujete na titul „Záhrada roka“ , napriek tomu chcete, aby každý aspekt vašej terasy, verandy alebo vonkajšieho obytného priestoru vyzeral krásne a plnil svoju úlohu. Lacnejšie pergoly nebudú vyzerať bezchybne kvôli materiálu a kvôli problémom z hromadne vyrábaných stavebných konštrukcií. Navyše, napríklad taká vinylová pergola bude pevná ako skala, zatiaľ čo lacné pergoly nemusia byť dosť stabilné, aby odolali silnému vetru.

5.Žiadne možnosti prispôsobenia

Keď si kúpite lacnú pergolu v železiarstve, dostanete to, čo majú, žiadne otázky, žiadne špeciálne požiadavky. Dokonalá pergola by však mala zodpovedať zvyšku vášho dizajnu a mala by byť prispôsobená vašim individuálnym potrebám. Povedzme, že chcete vstavané osvetlenie, neobvyklý tvar alebo kryt – pri lacnom nákupe máte smolu.

zdroj: karelnoppe/shutterstock.com

Náš TIP - bioklimatická pergola

Predtým, ako si povieme, čo sú bioklimatické pergoly, dáme sa trochu do kontextu a porozprávame sa o bioklimatickej architektúre a o tom, prečo je také potrebné, aby sme prehodnotili naše domy s kritériami trvalej udržateľnosti, úspory energie a komfortu.

Bioklimatická architektúra je založená na využití podmienok prostredia v prospech potrieb užívateľov domu. Nemali by sme pristupovať k rovnakému dizajnu domu vo vlhkom prostredí ako v suchom, alebo v rámci toho istého priestoru k domom s odlišnou orientáciou. Ide o realizáciu personalizovaných projektov pre každú realitu a prácu s materiálmi a štruktúrami, ktoré nám poskytujú maximálnu energetickú efektívnosť. Bioklimatický dom môže dosiahnuť veľké úspory a dokonca sa stať plne udržateľným.

Bioklimatická architektúra od začiatku zameriavala svoje úsilie na vnútorné priestory domov pri hľadaní tak žiadanej energetickej účinnosti, pričom v mnohých prípadoch zabúdala na vonkajšie priestory, ako sú terasy. Tu prichádzajú na rad bioklimatické pergoly, najlepší nástroj, ako si užívať vonkajšie priestory po celý rok, bez toho, aby sme opustili filozofiu bioklimatickej architektúry.

Bioklimatické pergoly sú hliníkové alebo drevené konštrukcie s nastaviteľnými lamelami na streche, ktoré pohybom regulujú teplo, svetlo, vlhkosť, dážď a pohyb vzduchu, umožňujú prechod svetla v zime a chránia pred slnkom v lete, alebo správnym vetraním pomáhajú regulovať vnútornú teplotu počas celého roka.

Ďaleko sú už pergoly, ktoré slúžili len na tieňovanie cez popínavé rastliny.

Hlavné charakteristiky bioklimatických pergol

Kľúčom k tomuto typu pergol sú ich strechy, postavené s motorizovanými a nastaviteľnými hliníkovými lamelami. Môžu byť otočené a zastavené v určitej polohe, čo umožňuje kedykoľvek regulovať požadované množstvo svetla. Vďaka tomuto inovatívnemu systému je teplota riadená, čo vám umožní vychutnať si akýkoľvek vonkajší priestor bez ohľadu na počasie. Možnosť otáčania lamiel tiež zabraňuje skleníkovému efektu, pretože vzduch sa neustále obnovuje a bráni hromadeniu tepla.

Otočné lamely sú tiež vodotesné, takže keď prší, môžete si ich naďalej užívať pobyt vonku pod ich ochranou bez obáv zo zmoknutia. V skutočnosti majú na jednej zo svojich strán drenážny systém, ktorý pri opätovnom otvorení lamiel zabraňuje stagnácii a padaniu vody do priestoru, na ktorom je inštalovaná.

V bioklimatických pergolách je možné nainštalovať aj LED osvetlenie, ktoré ponúka možnosť vytvorenia dokonalej atmosféry na vychutnanie si priestoru kedykoľvek počas dňa a bez ohľadu na počasie. LED svetlá môžu obklopovať pergolu po celom obvode.

zdroj: karelnoppe/shutterstock.com

Výhody bioklimatických pergol

Aj keď je pravda, že pri drevených pergolách, alebo tých so základnými hliníkovými konštrukciami existujú oveľa lacnejšie varianty, tieto pergoly nám ponúkajú výhody, ktorým sa iné len ťažko vyrovnajú. Dizajn týchto pergol je zvyčajne moderný a veľmi minimalistický, skutočne elegantný. Vďaka tomu má vonkajší priestor jedinečnú estetiku. Hoci, dá sa prispôsobiť aj iným klasickejším a dokonca rustikálnym štýlom. Je to nepochybne jedna z najfunkčnejších a najuniverzálnejších pergol na trhu.

Ochrana pred slnkom: motorizované a nastaviteľné strešné lamely regulujú vstup svetla.

Ochrana proti vetru: okrem možnosti regulácie nasávania vzduchu sa lamely v prípade nárazov silného vetra úplne zatvoria.

Ochrana pred dažďom: v prípade dažďa sa dajú hermeticky uzavrieť, čím sa zabráni prenikaniu vody. Navyše majú systém vyprázdnenia, aby voda pri opätovnom otvorení lamiel nezmáčala priestor.

Dizajn: dizajn bioklimatických pergol je súčasný a moderný a umožňuje veľké množstvo kombinácií.

Jednoduché čistenie: čistenie tyčí a lamiel sa vykonáva mydlom a vodou.

Nízka údržba: na rozdiel od iných vonkajších ochranných systémov, bioklimatické pergoly nevyžadujú takmer žiadnu údržbu.

Úspora energie: užívanie si slnka v zime, alebo dobré vetranie v lete redukuje používanie kúrenia a klimatizácie vo vnútri domu.

Zlepšuje estetiku a obývateľnosť domu, dodáva mu nádych triedy a dokonale sa začleňuje do kontextu, do ktorého je vložený.

Je to skutočná extra miestnosť, ktorú je možné zariadiť podľa želania a môže slúžiť ako obývačka, jedáleň, zimná záhrada alebo pracovňa.

Je zárukou udržateľnosti: hliník je ekologický a 100% recyklovateľný materiál.

Personalizácia. Existuje toľko rôznych druhov povrchových úprav a farieb, že vám nič nebude brániť v inštalácii bioklimatickej pergoly, ktorá dokonale ladí so štýlom vášho domova. Lamely je možné vyrobiť aj v rovnakej farbe ako konštrukcia, alebo v inej, v závislosti od kontextu, kde sa má pergola inštalovať.

Nevýhody?

Nevýhod, ktoré môžeme spomenúť, je len málo, no sú dôležité. Najväčšie „ale“ týchto pergol je spojené s montážou a rozpočtom. Inštalácia je jednoduchá, ale môže byť potrebná predpríprava, ktorá ju predraží.

Nevýhod, ktoré môžeme spomenúť, je len málo, no sú dôležité. Najväčšie „ale“ týchto pergol je spojené s montážou a rozpočtom. Inštalácia je jednoduchá, ale môže byť potrebná predpríprava, ktorá ju predraží.