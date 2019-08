Ladičová postúpila na MS do semifinále C1 na 200 m

Na archívnej snímke slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Gabriela Ladičová. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Szeged 22. augusta (TASR) - Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Gabriela Ladičová postúpila na MS v Szegede do semifinále C1 na olympijskej 200 m trati, keď vo štvrtej rozjazde obsadila štvrté miesto. V stredu sa dvojnásobná vicemajsterka Európy v kategórii do 23 rokov kvalifikovala do semifinále aj na 500 m. Ďalej ide aj singlkanoista Matej Rusnák, ktorý dopádloval v tretej rozjazde C1 na päťstovke na tretej priečke.