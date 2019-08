Ladičová postúpila na MS v kanoistike v C1 na 500 m do B-finále

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Szeged 22. augusta (TASR) - Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Gabriela Ladičová nepostúpila na MS v Szegede do A-finále C1 na neolympijskej 500 m trati.V druhom štvrtkovom semifinále obsadila štvrté miesto a predstaví sa v B-finále. Pre dvojnásobnú vicemajsterku Európy v kategórii do 23 rokov je priorita dvojstovka, na ktorej sa pokúsi vybojovať olympijskú miestenku na OH 2020 v Tokiu.