LADIES MOVIE NIGHT s nádychom vianočnej romantiky

Bratislava 20. novembra (OTS) - Ladies rôzneho veku sa s nami prídu naladiť na pravú vianočnú náladu a oddýchnuť si pri úžasnom filme, aby sa čo najlepšie naštartovali do nového mesiaca. Predsa je to mesiac Vianoc!Nákupy darčekov, upratovanie, návštevy a veľa ďalších povinností. Už teraz vás z toho bolí hlava? Nás už áno, a práve preto vás pozývame na babský večer so super atmosférou a zaujímavým programom. Vezmite kamarátky a odpútajte sa na chvíľu od vianočného zhonu. Pri vstupe dostane každá z vás welcome drink, s ktorým sa usadí a bude si vychutnávať pripravený program a súťažiť v tombole.O príjemné zakončenie večera sa postará predpremiéra filmu. Vianočná romantická komédia v réžii Jakuba Kronera s výnimočným hereckým obsadením, natočená v zimnom prostredí Vysokých Tatier vás dozaista chytí za srdce. Scenár filmu sa začína pár dní pred Vianocami a končí na Nový rok a cez množstvo komických, ale i romantických situácií ukazuje, že láska má veľa podôb, ale nakoniec si každého nájde.Príďte si vychutnať 3.12. exkluzívnu predpremiéru filmu v Cinema City Eurovea! Vstupenky si môžete zakúpiť tu