Ľadnice využívali v stredoveku na chladenie, vystavujú ich v Košiciach

Na snímke stredoveké poháre na víno. Košice, 18. októbra 2018.

Košice 18. októbra (TASR) - Výstava Stredoveké ľadnice v Košiciach prezentuje nálezy a poznatky získané výskumom kamenných ľadníc odkrytých počas stavebných prác vo dvore a v bránovom priechode meštianskeho domu na Kováčskej ulici 24 a v ďalších lokalitách historického jadra mesta. Ako pre TASR povedal kurátor výstavy Dárius Gašaj z Východoslovenského múzea v Košiciach, návštevníci môžu v Dome remesiel vidieť najmä stolovú keramiku zo 14. až 16. storočia, prevažne poháre na víno a pivo.spresnil Gašaj.Ako pripomenul, stredoveké ľadnice budovali z nasucho kladených kameňov spájaných iba hlinou. Dno izolovala vrstva ílu, podlahu tvorili dosky - prekryté pravdepodobne ešte slamou, na ktorú sa kládli bloky ľadu. Ten sa rezal a vkladal do ľadníc v zimných mesiacoch, vydržal až do ďalšej zimy. Napomáhalo tomu aj drevené obloženie stien a uzavretie objektov príklopmi.Návštevníci výstavy si môžu prezrieť najmä rôzne typy nádob.povedal Gašaj. Podľa jeho slov je zaujímavé, že poháre mali približne zhodný objem, takmer 0,4 litra.Dodal, že najstaršia ľadnica na území Košíc je datovaná na prelom 14. a 15. storočia. Objavili ju v roku 1989 pri stavbe administratívnej budovy Štátneho divadla. Predpokladá sa, že mala viacero drevených podlaží.povedal Gašaj.dodal s tým, že je súčasťou expozície.Výstava potrvá v Dome remesiel na Hrnčiarskej ulici v Košiciach do 31. marca 2019.