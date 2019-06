Ľadový expres bude v lete opäť voziť turistov do Slovenského raja

Ľadový expres, archívna snímka. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Košice 28. júna (TASR) – Košice a Dobšinskú ľadovú jaskyňu v Slovenskom raji bude cez letné prázdniny počas sobôt opäť spájať špeciálny turistický vlak. Tzv. Ľadový expres začne svoju prvú jazdu v sobotu 29. júna. Zachádzať bude až po Červenú Skalu, novinkou je aj nadväzujúca autobusová kyvadlová doprava smerom na Hrabušice.Mimoriadny spoj zriadila organizácia Košice Región Turizmus (KRT) v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK). Premávať bude do 31. augusta na trase Košice – Kysak – Margecany – Gelnica – Nálepkovo – Mlynky – Dedinky – Stratená – Dobšinská ľadová jaskyňa – Telgárt, penzión – Červená Skala a späť. Vlani toto priame spojenie Košíc s južnou časťou Slovenského raja podľa krajskej organizácie cestovného ruchu malo veľký úspech a inšpirovalo aj ďalšie slovenské regióny k zavedeniu podobných produktov.Ľadový expres časovo nadväzuje na Gemerský expres, ktorý premával počas mája a júna z Košíc do oblasti Gemera.informoval KRT. V prípade Ľadového expresu ide o menej exponovanú južnú časť Národného parku Slovenský raj a lokality ako Dobšinská ľadová jaskyňa, Stratená, Palcmanská Maša, Havrania skala či Ranč pod Ostrou skalou.uviedol predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka.Informácie o Ľadovom exprese, ako aj inšpirácie na turistiku v cieľovej lokalite nájdu záujemcovia na webstránke vylety.kosiceregion.com.