Lady Gaga prehovorila o znásilnení a následnom tehotenstve, ktoré viedlo k totálnemu psychickému zlomu

21.5.2021 (Webnoviny.sk) - Americká speváčka Lady Gaga priznala, že ju v začiatkoch hudobnej kariéry ako 19-ročnú znásilnil hudobný producent. V dôsledku toho otehotnela a ako vraví, skutok jej spôsobil „totálny psychotický zlom“.Stefani Joanne Angelina Germanotta, ako znie občianske meno 35-ročnej rodáčky z New Yorku, prezradila spomenuté utrpenie v Šou Oprah Winfreyovej. „Niekoľko rokov som nebola to isté dievča,“ povedala. Neskôr jej dokonca diagnostikovali posttraumatickú stresovú poruchu (PTSD).Držiteľka ocenení Grammy i Oscar uviedla, že producent, ktorý bol od nej o 20 rokov starší, ju držal „zamknutú“ v štúdiu a vyhrážal sa zničením jej hudobnej produkcie, ak sa nevyzlečie. Speváčka odmietla konkretizovať meno producenta, no skonštatovala, že už toho človeka nechce nikdy stretnúť.Lady Gaga prvýkrát verejne prehovorila o znásilnení v rozhovore s Howardom Sternom v roku 2014. Vtedy uviedla, že ju to inšpirovalo k zloženiu skladby Swine (2013).