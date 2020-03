Lady Gaga vydá svoju šiestu štúdiovku, ponesie názov Chromatica

Lady Gaga

... vlastným menom Stefani Joanne Angelina Germanotta, sa preslávila skladbami Just Dance a Poker Face z debutového albumu The Fame (2008). Po ňom nasledovali štúdiovky Born This Way (2011), Artpop (2013), Cheek To Cheek (2014), ktorú nahrala so spevákom Tonym Bennettom, a Joanne (2016).



Zahrala si vo filmoch ako Machete zabíja (2013), Sin City: Ženská, pre ktorú by som vraždil (2014) či v piatej a šiestej sérii antológie American Horror Story (2011) s podtitulmi Hotel a Roanoke, pričom za výkon v sérii Hotel získala Zlatý glóbus.



Vďaka piesni Shallow zo snímky Zrodila se hviezda (2018) získala Zlatý glóbus a Oscara. Soundtrack filmu a ďalšia pieseň z neho - I'll Never Love Again - jej zas vyniesli dve ceny Grammy. Okrem toho má na konte ďalších deväť Grammy a tiež ďalšiu nomináciu na Oscara za pieseň Til It Happens To You z dokumentu The Hunting Ground (2015).





4.3.2020 (Webnoviny.sk) - Americká speváčka Lady Gaga oznámila vydanie šiestej štúdiovky. Novinka ponesie názov Chromatica a na trh sa dostane 10. apríla.Podľa jeho stránky na službe Apple Music by mal album obsahovať 16 skladieb. Lady Gaga sa na Chromatice podieľala aj ako výkonná producentka, rovnako ako hudobník a producent BloodPop.Vydanie Chromaticy predznamenalo zverejnenie singla Stupid Love. Speváčka ho ponúkla minulý týždeň v piatok spolu s farebným videoklipom. Na skladbe Lady Gaga spolupracovala so skladateľom Maxom Martinom.Informácie pochádzajú z webstránky www.rollingstone.com a archívu agentúry SITA.