Lagardeová: Spoločný rozpočet eurozóny má byť spojený s podmienkami

Riaditeľka Medzinárodného menového fondu (MMF) Christine Lagardeová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Aix-en-Provence 8. júla (TASR) - Riaditeľka Medzinárodného menového fondu (MMF) Christine Lagardeová upozorňuje, že navrhovaný spoločný rozpočet eurozóny musí mať jasné pravidlá, aby sa nestal neriadeným transferom peňazí z bohatších do chudobnejších krajín.Lídri Nemecka a Francúzska v júni schválili návrh takéhoto rozpočtu, ktorý by zmiernil hospodárske rozdiely medzi krajinami eurozóny a stabilizoval ich ekonomiky v prípade krízy alebo turbulencií. Nápad však okamžite vyvolal nesúhlas viacerých európskych krajín, najmä Holandska, ktoré sa obávajú spôsobu získavania a použitia týchto peňazí.povedala Lagardeová na konferencii vo francúzskom meste Aix-en-Provence.Hoci sa podrobnosti rozpočtu ešte musia doriešiť, francúzsko-nemecký návrh nepočíta s podmienkami, napríklad, fiškálnou disciplínou alebo reformami. Ich návrh však potvrdzuje zachovanie podmienok pre získanie prostriedkov z Európskeho stabilizačného mechanizmu.Francúzsko a Nemecko navrhujú, aby spoločný rozpočet začal pracovať od roka 2021. Mal by byť financovaný z dane z finančných transakcií, ktorú však ostatné krajiny zamietli.