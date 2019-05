Lagardeová: Spor Číny a USA ohrozuje svetovú ekonomiku

Šéfka medzinárodného menového fondu Christine Lagardeová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 7. mája (TASR) - Čína a Spojené štáty musia vyriešiť svoj obchodný spor, pretože ohrozuje svetové hospodárstvo. Vyhlásila to v utorok generálna riaditeľka Medzinárodného menového fondu (MMF) Christine Lagardeová na okraji konferencie v Paríži.povedala Lagardeová.odvetila na otázky novinárov. Dodala, že výsledkom nedávno zverejnených špekulácií a "tweetov" je, že dohoda medzi oboma krajinami je menej pravdepodobná.Americký prezident Donald Trump totiž na sociálnej sieti Twitter napísal, že clá na čínsky vývoz v hodnote 200 miliárd USD (178,59 miliardy eur) zvýši od 10. mája z 10 % na 25 %.Francúzsky minister hospodárstva Bruno Le Maire na podujatí v Paríži tiež varoval pred vplyvom obchodnej vojny medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta na globálne hospodárstvo.povedal.Vyzval obe strany, aby sa „vyhli prijímaniu rozhodnutí, ktoré by ohrozili a podkopali globálny rast v nasledujúcich mesiacoch.“povedal.Čína v utorok potvrdila, že jej hlavný vyjednávač, vicepremiér Liou Che odcestuje tento týždeň do Washingtonu na rokovania s americkými partnermi.Obe krajiny už mesiace rokujú o vyriešení obchodného sporu, ktorý viedol k zavedeniu ciel na oboch stranách v celkovej výške 360 miliárd USD.Americký minister financií Steven Mnuchin pritom uviedol, že zhruba 90 % sporných bodov sa už podarilo vyriešiť, ale v ostatných dňoch vraj začali rokovania viaznuť a obvinil Čínu z porušovania predchádzajúcich sľubov.