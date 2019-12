Lagerbäck bude trénovať Nórov až do roku 2022

Tréner islandskej futbalovej reprezentácie Lars Lagerbäck sa usmieva na tlačovej konferencii v Annency počas ME vo futbale 29. júna 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 6. decembra (TASR) - Nórsku futbalovú reprezentáciu bude aj naďalej trénovať Lars Lagerbäck. Sedemdesiatjedenročný Švéd sa dohodol na predĺžení spolupráce do roku 2022.Lagerbäck sa zapísal do povedomia najmä ako tréner Islandu, s ktorým sa prebojoval až do štvrťfinále ME v roku 2016. "," zverejnila Nórska futbalová federácia.Švéd v minulosti dlhé roky koučoval aj reprezentáciu rodnej krajiny. Priviedol ju trikrát na kontinentálny šampionát a dvakrát na MS. Správu zverejnila agentúra DPA.