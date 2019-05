Lajčák a albánsky rezortný kolega hovorili o OBSE a spolupráci

Na archívnej snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 9. mája (TASR) - Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) vo štvrtok so svojím albánskym rezortným kolegom Gentom Cakajom hovoril o predsedníctve v OBSE, prístupových rokovaniach do EÚ a o situácii v regióne západného Balkánu. Informovalo o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.Minister Cakaj vo štvrtok pricestoval na návštevu SR. Išlo o prvé stretnutie od poverenia Cakaja vedením rezortu albánskej diplomacie v januári 2019, pripomína MZVaEZ.Obaja partneri na začiatku rokovania v Bratislave potvrdili veľmi dobrú úroveň bilaterálnych vzťahov našich krajín bez otvorených otázok, pričom vyjadrili obojstranný záujem o ďalší rozvoj spolupráce.Lajčák konštatoval, že Albánsko je naším spojencom v NATO, dôležitým partnerom v regióne západného Balkánu i na medzinárodných fórach, pričom čoraz viac našich občanov spoznáva Albánsko aj ako zaujímavú turistickú a dovolenkovú destináciu.Slovensko v roku 2019 predsedá Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a Albánsko predsednícky post prevezme v roku 2020. Priority nášho predsedníctva boli podľa správy dôležitou témou rokovania. Ministri sa venovali koordinácii a spolupráci v tejto oblasti, ako aj konkrétnym otázkam, ktoré OBSE v súčasnosti rieši.Obaja ministri potvrdili záujem o zintenzívnenie ekonomickej spolupráce a zvýšenie objemu obchodnej výmeny medzi krajinami, k čomu by prispelo aj uzavretie pripravovaných ekonomických dohôd, ako aj uskutočnenie zasadnutia zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu.Cakaj na stretnutí prezentoval pokrok svojej krajiny v približovaní sa k EÚ a vyjadril presvedčenie, že členské krajiny EÚ v júni 2019 rozhodnú o začatí prístupových rokovaní Albánska. Lajčák potvrdil podporu Slovenskej republiky rozširovaniu EÚ a prístupovému procesu Albánska. Minister sa zaujímal aj o dosiahnutý pokrok Albánska v príprave, stav reformy súdnictva a napĺňanie piatich kľúčových priorít, ktoré sú pre otvorenie prístupových rokovaní rozhodujúce.Stretnutie bolo tiež príležitosťou vymeniť si názory na situáciu v regióne západného Balkánu a na jeho európsku perspektívu, uvádza MZVaEZ.