Lajčák: EÚ využije autoritu, aby podporila mierové rokovania v Jemene

Na archívnej snímke Miroslav Lajčák. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 19. novembra (TASR) - Nezákonné voľby v ukrajinskom Donbase, potreba politického procesu v Jemene a potrestanie osôb zodpovedných za vraždu saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího figurovali medzi hlavnými bodmi pondelňajšieho zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák po skončení ministerských rokovaní.Ohľadne situácie na Ukrajine sa európski diplomati zhodli v názore, že voľby na Donbase, v takzvanej Luhanskej a Doneckej republike, boli nelegálne. Odsúdili ruské aktivity a provokácie v oblasti Azovského mora, kde Moskva posilňuje svoju vojenskú prítomnosť.uviedol Lajčák. Podľa jeho slov sa však pre túto krajinu črtá šanca na politický proces a ukončenie bojov. Už v priebehu niekoľkých týždňov by mali začať konzultácie, ktoré by mohli viesť k rokovaniam o mieri a o budúcom usporiadaní. "uviedol slovenský minister.V spojitosti so situáciou v Jemene diplomati hovorili aj o Saudskej Arábii, pričom podľa Lajčáka na intenzite nestráca ani návrh zaviesť sankcie voči režimu v Rijáde. Viacerí ministri podľa neho predniesli vážne výzvy, aby krajiny EÚ, ktoré ešte dodávajú zbrane do Saudskej Arábie, prehodnotili svoju pozíciu. Aj vzhľadom na to, že sa tieto zbrane používajú na vraždenie nevinných civilistov v Jemene.Šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová priznala, že zatiaľ je "čo sa týka mierových rozhovorov o Jemene. EÚ však bude podľa nej naplno podporovať tento proces. Pripomenula, že Únia je najväčším humanitárnym darcom pre túto krajinu, pričom vo svojich humanitárnych akciách bude aj naďalej pokračovať.uviedol Lajčák s dôrazom na skutočnosť, že nikto v Únii nemá potrebu prípad zabitého novináraMinistri na pondelňajšej schôdzke hovorili aj o vzťahoch EÚ so Strednou Áziou a o situácii v Bosne.