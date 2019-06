Lajčák kráčal po moste v Mitrovici, symbole rozdeleného Kosova

Most cez rieku Ibar v Mitrovici v Kosove, ktorá oddeľuje srbskú a albánsku enklávu, strážia talianski carabinieri z misie KFOR. Na snímke úradujúci predseda Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák prechádza pešo po moste zo srbskej do albánskej časti Mitrovice 21. júna 2019. Foto: TASR Foto: TASR

Mitrovica 21. júna (TASR) – Po moste spájajúcom srbskú a albánsku časť etnicky rozdeleného kosovského mesta Mitrovica dnes pešo prešiel slovenský minister zahraničných vecí a úradujúci predseda Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Miroslav Lajčák. Označil to za symbolické gesto nabádajúce na zbližovanie oboch národností.Mesto Mitrovica je symbolom rozdeleného Kosova — južná časť je albánska, severná je srbská. Mesto rozdeľuje rieka Ibar. Most strážia z oboch strán na obrnených vozidlách talianski carabinieri z misie KFOR.Južná Mitrovica a Severná Mitrovica sú v súčasnosti samostatné mestá, pričom každé patrí do iného okresu. Lajčák sa dnes stretol s primátormi oboch miest.konštatoval Lajčák. Dodal, že aj 20 rokov po skončení konfliktu pretrváva nedôvera medzi etnickými Albáncami a Srbmi.Predstavitelia mimovládnych organizácií z oboch strán mu však dnes hovorili aj o projektoch, ktoré spájajú najmä mladých ľudí, napríklad cez vyučovanie angličtiny.uviedol Lajčák.zhodnotil Lajčák a dodal, že predstaviteľov oboch strán v Kosove nabádal na obnovenie dialógu.