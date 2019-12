Lajčák: Normandský samit o Ukrajine by mohol priniesť konkrétny posun

Na snímke vľavo minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a úradujci predseda Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Miroslav Lajčák na návšteve hraničného priechodu v lokalite Stanica Luhanska na východe Ukrajiny 16. januára 2019. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 3. decembra (TASR) – Minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) verí, že lídri normandskej štvorky sa na nadchádzajúcom stretnutí v Paríži dokážu dohodnúť na konkrétnych krokoch a pozitívny vývoj na východnej Ukrajine bude pokračovať. Šéf slovenskej diplomacie to vyhlásil v utorok na brífingu pred 26. zasadnutím Ministerskej rady Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktoré sa bude v Bratislave konať 5. a 6. decembra.Lajčák v tomto kontexte zdôraznil taktiež úlohu, ktorú v mierovom procese na východe Ukrajiny zohralo Slovensko, ako predsednícka krajina OBSE. Práve konflikt u nášho východného suseda sa totiž stal hlavnou prioritou slovenského predsedníctva v rámci jeho prvej priority, ktorou bola „prevencia a zmierňovanie následkov konfliktov“.Minister pripomenul, že Slovensko sa z tohto hľadiska zameralo najmä „na konkrétnych ľudí“, ktorí na následky konfliktu v Donbase najviac trpeli. Symbolom úsilia nášho predsedníctva bola podľa jeho slov oprava mostu v meste Stanycia Luhanska v Luhanskej oblasti.uviedol Lajčák v reakcii na otázku novinárov, pričom poukázal na to, že takýto samit sa nekonal už od roku 2016.Príčinou tohto stavu, bola podľa slov šéfa slovenskej diplomacie skutočnosť, že lídri Ruska a Ukrajiny v minulosti cítili, žepovedal Lajčák. Poukázal zároveň na to, že ukrajinský prezident, a to aj napriek tomu, že za toCestu ku konaniu stretnutia lídrov normandskej štvorky vydláždili, podľa LajčákaOd stretnutia lídrov minister očakáva, ktoré by však mali byť „merateľné a verifikovateľné“., ktoré teraz na Ukrajine panuje, dodal.Na v poradí 26. zasadnutí ministerskej rady sa zídu predstavitelia 57 účastníckych a 11 partnerských štátov OBSE, ktorí budú hodnotiť činnosť organizácie za uplynulý rok, rovnako sa tak budú venovať posilneniu dialógu o bezpečnostných výzvach v regióne OBSE. Zasadnutie bude vyvrcholením tohtoročného slovenského predsedníctva v tejto najväčšej regionálnej bezpečnostnej organizácii sveta, pričom svojím rozsahom bude najväčším podujatím svojho druhu v modernej histórii Slovenska.Normandský formát vznikol v júni 2014, keď sa pri príležitosti 70. výročia vylodenia spojeneckých vojsk v Normandii stretli vtedajší ukrajinský prezident Petro Porošenko, šéf Kremľa Vladimir Putin, vtedajší francúzsky prezident Francois Hollande a nemecká kancelárka Angela Merkelová. Táto štvorica politikov po prvý raz diskutovala o spôsoboch vyriešenia konfliktu na Ukrajine.