Lajčák: OBSE vie pomôcť krajinám, ktoré majú záujem

Biškek 9. apríla (TASR) - Kirgizsko je jediná krajina regiónu Strednej Ázie, ktorá si v roku 2010 zvolila formu parlamentnej demokracie, a to sa prejavuje na tamojšej otvorenej spoločnosti, nezávislých médiách a veľmi aktívnej občianskej spoločnosti. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák takto v utorok zhodnotil situáciu v krajine v závere svojej návštevy Biškeku.upozornil Lajčák, ktorý je v Biškeku v rámci svojej cesty po stredoázijskom regióne v pozícii úradujúceho predsedu OBSE.Šéf slovenskej diplomacie pripomenul, že v týchto dňoch si misia OBSE pripomína 20 svojho pôsobenia v krajine.povedal. Organizácia sa totiž zásadne podieľala na demokratických procesoch v tejto postsovietskej krajine.uviedol.Minister Lajčák mal v utorok v Kirgizsku rokovania s rezortným partnerom Čingizom Ajdarbekovom o témach OBSE, predsedom parlamentu Dastanom Žumabekovom a s prezidentom Sooronbajom Žeenbekovom v prezidentskom paláci známom ako Biely dom. S Ajdarbekovom podpísali memorandum o bilaterálnej spolupráci.Predseda kirgizského parlamentu Lajčáka ubezpečil, že budúcoročné parlamentné voľby "budú slobodné, čestné, v súlade s európskymi štandardami, a to sa odráža aj na práci OBSE".povedal Lajčák. Dialóg Bratislavy s Biškekom je podľa ministra v porovnaní aj s Kazachstanom výrazne limitovaný, napríklad aj objem obchodu je neporovnateľne nižší, konštatoval po podpise memoranda s rezortným partnerom. Napriek tomu siŠéf slovenskej diplomacie s kirgizskými partnermi hovoril aj o formách regionálnej spolupráce.doplnil.Cestu do Biškeku ukončí minister stretnutím so zástupcami občianskej spoločnosti a návštevou programového úradu OBSE v Biškeku, ako aj vzdelávacej akadémie OBSE. Do Bratislavy Lajčák s delegáciou pricestuje v utorok.(osobitná spravodajkyňa TASR Lucia Čarnecká)