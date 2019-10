Lajčák: Pri rokovaniach so Skopje a Tiranou chýba strategický rozmer

Na archívnej snímke slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Luxemburg 15. októbra (TASR) - Krajinám Európskej únie chýba strategický rozmer pri debatách o tom, či otvoriť s Albánskom a Severným Macedónskom prístupové rokovania. Tie boli opäť odložené. V rozhovore pre TASR to povedal minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák v rámci utorňajšieho zasadnutia Rady EÚ pre všeobecné záležitosti (GAC) v Luxemburgu.Šéf slovenskej diplomacie pripomenul, že v rámci Rady ministrov prebiehali intenzívne debaty o spustení prístupového procesu so Skopje a Tiranou. Spresnil, že väčšina delegácií sa vyjadrila, že táto téma je na programe rokovaní už po tretí raz za 16 mesiacov a že nastal čas poslať Severnému Macedónsku a Albánsku pozvánku na otvorenie prístupových rokovaní.Ministri nakoniec zhodu nenašli a dohodli sa, že Rada EÚ sa k tejto otázke opätovne vráti po zasadnutí Európskej rady (summite EÚ).," opísal Lajčák ministerské debaty. Dodal, že konsenzus nenašiel ani návrh fínskeho predsedníctva v Rade EÚ, aby pozvánku dostalo iba Severné Macedónsko - aj vzhľadom na to, že holandský parlament odmieta pozvanie pre Albánsko.Lajčák pripomenul, že niektoré členské krajiny dávajú najavo, že ako keby bol prístupový proces automatický a znamenal, že začiatok rokovaní musí znamenať aj členstvo v EÚ. Tieto krajiny chcú prehodnotiť doterajšiu metodológiu, zreteľnejšie nastaviť kritériá a zaviesť zvrátiteľnosť procesu. Čiže jasný odkaz pre kandidátov, že začiatok rokovaní nemusí byť ukončený členstvom v Únii.," opísal situáciu Lajčák. Zároveň poukázal na skutočnosť, že aj v súčasnosti si vie EÚ ustrážiť, koho a kedy pozve "".Podľa jeho slov sa Únia predsa nemusí báť procesu, "". "" zhodnotil situáciu.Lajčák zároveň skonštatoval, že doterajším debatám o prístupových rokovaniach so Skopje a Tiranou chýba strategický rozmer a že sú príliš technické." upozornil. A to najmä za situácie, keď napríklad Spojené štáty vymenovali dvoch vyslancov pre západný Balkán a keď sa o tento región zaujímajú aj iní svetoví hráči. "," skonštatoval Lajčák. A v tejto súvislosti upozornil na vyjadrenie eurokomisára pre rokovania o rozšírení a susedskú politiku Johannesa Hahna, ktorý v mene exekutívy EÚ uviedol, že najsilnejší vplyv na vývoj v krajinách tohto regiónu máme presne vtedy, keď s nimi vedieme prístupové rokovania.," uzavrel Lajčák v rozhovore.spravodajca TASR Jaromír Novak