Lajčák rokoval s ministrom zahraničných vecí USA Mikeom Pompeom

Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo (vpravo) a slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák počas stretnutia 14. novembra 2018 vo Washingtone. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington/Bratislava 14. novembra (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák rokoval v stredu vo Washingtone so šéfom americkej diplomacie Mikeom Pompeom.Ministri prediskutovali široký okruh zahraničnopolitických a bezpečnostných tém, ktoré dnes rezonujú nielen v Európe, ale aj v americkom politickom prostredí. Zároveň sa zhodli, že úroveň a dynamika bilaterálnej spolupráce prináša hmatateľné výsledky v podobe viacerých spoločných projektov a aktivít. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR).Lajčák informoval rezortného kolegu o plnení aliančných záväzkov zo summitu NATO vo Walese a priblížil aktuálny stav modernizačných projektov Ozbrojených síl SR.skonštatoval v tejto súvislosti šéf slovenskej diplomacie.Pompeo vyzdvihol príspevok Slovenska do medzinárodných misií v Afganistane a Iraku, ktoré sú zamerané na boj proti terorizmu.Ministri venovali značnú časť diskusie situácii na Ukrajine, a to v súvislosti s nadchádzajúcim predsedníctvom SR v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Lajčák ubezpečil amerického partnera, že práve stabilizácia situácie u nášho východného suseda bude ústredným prvkom nadchádzajúceho slovenského predsedníctva OBSE v roku 2019. Obaja následne vyjadrili pripravenosť naďalej konzistentne podporovať teritoriálnu integritu a územnú celistvosť Ukrajiny, ako aj reformné procesy, ktoré sú nevyhnutné pre naplnenie eurointegračných ašpirácií Kyjeva.Šéf slovenskej diplomacie upriamil pozornosť na dôležitosť pokračovania transatlantického dialógu, kde zdôraznil, že Európa má prirodzený záujem preklenúť existujúce rozdiely, pričom nielen v obchodno-ekonomickej oblasti. V tejto súvislosti vyjadril presvedčenie, že voči partnerstvu medzi Bruselom a Washingtonom - ktoré je založené na zdieľaných hodnotách, cieľoch a pevne zakorenených väzbách - neexistuje v dnešnom globálnom svete alternatíva.akcentoval.Lajčák sa vo Washingtone ešte stretne s osobitným predstaviteľom USA pre Ukrajinu Kurtom Volkerom, s ktorým prerokuje vývoj na Ukrajine, plnenie minských dohôd a ich previazanosť na sankčný režim EÚ a USA, ako aj napredovanie Kyjeva v reformnom procese.