Lajčák rokoval so zástupkyňkou generálneho tajomníka OSN Mohammedovou

Na archívnej snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák (nominant SMER-SD). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

New York 17. júla (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák rokoval v utorok v New Yorku so zástupkyňou generálneho tajomníka Organizácie spojených národov (OSN) Aminou Mohammedovou. Hlavnými témami ich diskusie boli reforma rozvojového segmentu OSN, aktuálne zasadnutie Politického fóra na vysokej úrovni o udržateľnom rozvoji (HLPF) a nadchádzajúce podujatia na vysokej úrovni organizované počas ministerského týždňa v rámci 74. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v septembri tohto roku.TASR o tom v stredu informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.Šéf slovenskej diplomacie poďakoval zástupkyni generálneho tajomníka za jej nasadenie a líderstvo počas viac ako ročného reformného procesu v oblasti rozvojového piliera OSN.uviedol minister Lajčák a potvrdil, že Slovensko aj naďalej zostáva zodpovedným partnerom a bude podporovať úsilie generálneho tajomníka v tomto smere. Reformný proces rozvojového piliera predstavuje transformáciu a kľúčovou zostáva nadchádzajúca fáza implementácie.Partneri sa taktiež venovali plánovaným podujatiam, ktoré sa uskutočnia o dva mesiace počas budúceho, 74. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN a ktoré budú prispievať k plneniu cieľov Agendy 2030.Aktuálne zasadnutia Politického fóra na vysokej úrovni o udržateľnom rozvoji (9. – 18. júla 2019) pod záštitou Hospodárskej a sociálnej rady OSN (ECOSOC) predstavujú poslednú časť v rámci jeho štvorročného cyklu. Fórum za toto obdobie potvrdilo svoj význam ako globálna platforma na výmenu skúsenosti, osvedčených postupov a vytvárania partnerstiev vo svetle Agendy 2030. Prezentácia dobrovoľných správ o pokroku v implementácii cieľov udržateľného rozvoja je užitočným procesom zapojenia všetkých zainteresovaných strán a posilnenia integrovaného prístupu na národnej úrovni. Slovensko sa zaradilo medzi 142 krajín, ktoré odprezentovali svoje dobrovoľné správy počas prvého cyklu HLPF.