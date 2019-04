Lajčák rokoval v Pekingu so svojím čínskym rezortným partnerom

Miroslav Lajčák, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Peking 24. apríla (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák pricestoval v stredu na pozvanie štátneho radcu a ministra zahraničných vecí Čínskej ľudovej republiky Wang Iho do Pekingu, kde vystúpi na 2. fóre iniciatívy Pás a cesta. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR).Šéf slovenskej diplomacie začal pracovný program práve rokovaním so svojím čínskym rezortným partnerom. Obaja ministri deklarovali záujem na ďalšom posilňovaní bilaterálnej spolupráce a zintenzívnení kontaktov medzi SR a ČĽR v politickej, ako aj obchodno-ekonomickej oblasti.konštatoval v tejto súvislosti Lajčák, pričom dodal, že Bratislava je pripravená zintenzívniť s Pekingom dialóg zameraný na dosiahnutie vytýčených cieľov vo vzájomných vzťahoch, vrátane školstva.uviedol minister Lajčák.Ministri prediskutovali otázky ďalšieho rozvoja spolupráce v bilaterálnej, ako aj multilaterálnej oblasti, osobitne na pôde Organizácie Spojených národov, kde zohráva Čína významnú úlohu ako stály člen Bezpečnostnej rady OSN. V tejto súvislosti posúdili možnosti vzájomnej podpory kandidatúr do medzinárodných organizácií.Ministri diskutovali aj o vzťahoch medzi Čínou a EÚ vo svetle ostatného summitu EÚ-ČĽR.