Lajčák si myslí, že výsledky britských volieb priniesli viac jasnosti

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák, archívna foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. decembra (TASR) – Výsledky predčasných parlamentných volieb v Spojenom kráľovstve priniesli podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD) viac jasnosti. Ako poznamenal v rozhovore pre TASR, dominantné víťazstvo konzervatívcov Borisa Johnsona dalo možnosť už takmer s určitosťou povedať, že Británia k 31. januáru 2020 odíde z Európskej únie.povedal minister Lajčák. Dodal, že zároveň nastupuje druhá fáza, na ktorú sa treba sústrediť, a to je vyrokovanie podoby budúcich vzťahov.Pôvodne malo toto obdobie podľa šéfa rezortu diplomacie trvať dva roky, ale tým, že sa samotný akt brexitu odkladal, sa doba skrátila na 11 mesiacov.poznamenal minister. Pripustil, že by sa teoreticky ešte stále mohlo stať, že 31. decembra 2020 dohoda o budúcich vzťahoch nebude, čo by vytvorilo opäť veľa chaosu a nejasností.uzavrel Lajčák.