Lajčák: SR má záujem na korektnej dohode so Spojeným kráľovstvom

Na archívnej snímke minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. októbra (TASR) - Slovenská republika má záujem na jasnej a korektnej dohode so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska. Ubezpečil o tom minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák na stredajšom stretnutí s veľvyslancom Andym Garthom. Predmetom ich rokovania bola aj téma brexitu, ktorá bude dominovať tohtotýždňovej Európskej rade v Bruseli.Minister zároveň vyjadril presvedčenie, že sa napriek náročným rokovaniam podarí dosiahnuť dohodu, s ktorou bude spokojný Brusel i Londýn. A to aj napriek tomu, že v konečnom dôsledku bude mať brexit negatívny dosah na obe strany.zdôraznil Lajčák.S veľvyslancom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska diskutoval šéf zahraničného rezortu o viacerých aktuálnych témach. V súvislosti s útokom v Salisbury a incidentom v Amesbury Lajčák skonštatoval, že Slovenská republika jednoznačne stojí na strane svojich partnerov z NATO a EÚ. Potvrdiť to malo aj tohtotýždňové hlasovanie Rady pre zahraničné záležitosti, na ktorej ministri zahraničných vecí členských krajín Únie schválili nariadenie o novom sankčnom režime týkajúce sa šírenia chemických zbraní.