Lajčák: Téma externých prostriedkov na modernizáciu letísk nie je pasé

Bratislava 11. septembra (TASR) – Téma externých zdrojov na realizáciu modernizácie vojenských letísk nie je pasé. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák (nominant Smer-SD) pred stredajším rokovaním vlády.uviedol šéf slovenskej diplomacie. O zámeroch uskutočniť modernizáciu len z prostriedkov štátneho rozpočtu povedal, že to vníma ako politickú realitu.uviedol na margo spochybňovania ponuky USA prispieť na modernizáciu letísk.Napriek tomu si myslí, že stále existuje možnosť tieto zdroje získať. "upozornil.O amerických prostriedkoch na modernizáciu letísk Sliač a Kuchyňa sa hovorilo v rámci Dohody o obrannej spolupráci (DCA) s USA, ktorej cieľom je umožniť rozšírenú obrannú spoluprácu medzi Slovenskom a USA. Ministerstvo obrany (MO) SR v gescii SNS vyjadrilo zdržanlivý postoj k celej záležitosti a rozhodlo sa na rokovaní o DCA nezúčastňovať. Kritici dohody upozorňovali na to, že dokument i financie sú zámienkou pre etablovanie amerických vojenských síl na území SR.