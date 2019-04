Lajčák: Text obrannej dohody s USA by sme mali spoznať o pár dní

Na archívnej snímke Miroslav Lajčák. Foto: TASR -Pavel Neubauer Foto: TASR -Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 5. apríla (TASR) – V najbližších dňoch sa budeme môcť pozrieť na text obrannej dohody so Spojenými štátmi a dúfam, že sa tým skončí strašenie vymyslenými hrozbami. Pre TASR to vo štvrtok na záver svojej pracovnej cesty do USA povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák.Šéf slovenskej diplomacie rokoval vo Washingtone o tejto téme s poradcom amerického prezidenta Donalda Trumpa pre národnú bezpečnosť Johnom Boltonom a s námestníkom ministra zahraničných vecí USA Johnom Sullivanom.povedal Lajčák.Minister sa vo Washingtone zúčastnil na viacerých podujatiach venovaných predovšetkým Severoatlantickej aliacii (NATO) a 70. výročiu jej založenia, ale aj predsedníctvu Slovenska v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).