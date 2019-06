Lajčák:USA sú spojencom v NATO, Rusko je ekonomickým partnerom mimo EÚ

Na archívnej snímke Miroslav Lajčák. Foto: TASR/Monika Hipmánová Foto: TASR/Monika Hipmánová

Moskva 5. júna (TASR) – USA sú spojencom Slovenskej republiky v NATO, patríme do rovnakého hodnotového ukotvenia, kým Rusko je kľúčovým ekonomickým partnerom mimo priestoru EÚ a je prakticky výhradným exportérom plynu a ropy, bez ktorej by naša ekonomika neprežila. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák tak v stredu v Moskve porovnal nedávnu návštevu premiéra Pellegriniho v USA s tou súčasnou v Ruskej federácii.konštatoval Lajčák.Rusko považuje za globálneho hráča, člena Bezpečnostnej rady OSN.uviedol minister, ktorý v súčasnosti zároveň stojí v čele Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), keďže Slovensko jej momentálne predsedá." uviedol Lajčák.Situácia sa podľa neho v dôsledku zmeny osoby na prezidentskom poste na Ukrajine zmenila. Počas februárovej návštevy si uvedomil obrovskú mieru nedôvery k osobe Petra Porošenka. "uzavrel Lajčák.Premiér SR Peter Pellegrini v stredu ku koncu stredajšieho oficiálneho programu spolu s ministrom Lajčákom a ministrom hospodárstva Petrom Žigom, ktorí sú súčasťou slovenskej delegácie, položil veniec k pamätníku neznámeho vojaka v moskovskom Alexandrovskom sade. Od roku 2014 si Ruská federácia pripomína 3. decembra Deň neznámeho vojaka.Začiatkom decembra 1966 pri príležitosti 25. výročia porážky nemeckých vojsk pri Moskve popol neznámeho vojaka vybrali z masového hrobu na 41. kilometri Leningradskej cesty a slávnostne ho pochovali v Alexandrovskom sade pri hradbách Kremľa.Na pamätníku pri hrobe Neznámeho vojaka je nápis "Vo štvrtok by sa mal premiér Pellegrini stretnúť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.