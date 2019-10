Lajčák v Bulharsku vyzdvihol výborné vzťahy medzi Bratislavou a Sofiou

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR - Jaroslav Novák Foto: TASR - Jaroslav Novák

Sofia/Bratislava 24. októbra (TASR) - Podpora bulharských ambícií vstúpiť do eurozóny, do Schengenského priestoru, ale aj do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zo strany Slovenska — aj to boli témy návštevy slovenského ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka v Bulharsku. Oficiálnu dvojdňovú návštevu začal vo štvrtok v Sofii, informoval TASR Tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.Cesta šéfa slovenskej diplomacie nadväzuje na dve tohtoročné návštevy podpredsedníčky bulharskej vlády pre justičnú reformu a ministerky zahraničných vecí Ekateriny Zacharievovej na Slovensku. Lajčák vyzdvihol, že frekvencia návštev vysoko postavených predstaviteľov dokazuje výbornú kvalitu bilaterálnych vzťahov medzi oboma krajinami.Rokovanie šéfov diplomacií potvrdilo, že Slovensko a Bulharsko sú silnými partnermi v Európskej únii (EÚ) a spojencami v Severoatlantickej aliancii (NATO). Záujem oboch krajín o ďalšie prehĺbenie spolupráce sa sústreďuje na rozvoj vzájomného obchodu, zvýšenie investícií na oboch stranách, podporu diverzifikačným projektom v energetike a poskytovanie rozvojovej pomoci. Partneri za týmto účelom podpísali memorandum o spolupráci."Podpis memoranda umožní našim krajinám ďalej zintenzívniť spoluprácu expertov aj v oblasti zdieľania rozvojových kapacít, skúseností a dobrej praxe pre našu pomoc v menej rozvinutých častiach sveta," zdôraznil Lajčák. Ministri sa venovali aj oblasti cestovného ruchu a poskytovania konzulárnej ochrany občanov, pričom pozitívne zhodnotili skutočnosť, že Slovensko i Bulharsko zaznamenali v ostatnom období zvýšené počty turistov z oboch krajín.Lajčák na rokovaní s bulharskou viceprezidentkou Ilianou Jotovou ocenil spriaznenosť oboch krajín aj vďaka udržiavaniu cyrilo-metodského dedičstva, jazykovej, kultúrnej blízkosti a spolupráce. Obaja taktiež vyzdvihli význam a perspektívu spolupráce vysokých škôl pre zvyšovanie kvality vzdelávania, čo je dôležité pre schopnosť uplatnenia sa mladej generácie, ako aj pre lepšie vzájomné poznávane krajín.Šéf slovenskej diplomacie sa vo štvrtok zúčastnil na pozvanie mimovládnej organizácie PanEuropa na organizovanej diskusii s bývalým bulharským ministrom zahraničných vecí Solomonom Passym, ktorá bola zameraná na význam multilateralizmu v medzinárodnej politike. Lajčák zdôraznil, že za tridsať rokov svojej diplomatickej kariéry sa presvedčil, že multilateralizmus a dodržiavanie pravidiel majú nezastupiteľné miesto pri riešení medzinárodnopolitických otázok. Osobitnú úlohu v tomto smere zohráva Organizácia Spojených národov (OSN). Dnes sme však svedkami toho, že svet sa mení, viaceré mocnosti posilňujú svoje postavenie, hrajú podľa vlastných pravidiel a do popredia sa tlačia aj ďalší regionálni lídri.uviedol Lajčák, pričom dodal, že osobitne pred Európskou úniou sú viaceré výzvy, s ktorými sa bude musieť popasovať.