Lajčák: V EÚ sa zhodujeme, že Východné partnerstvo je dobrý program

Na snímke ministri zahraničných vecí krajín Európskej únie a šiestich krajín Východného partnerstva pózujú pre spoločnú fotografiu počas stretnutia v sídle EÚ v Bruseli 13. mája 2019. Na snímke v druhom rade zhoda piaty zľava mnister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR Foto: TASR

Brusel 13. mája (TASR) - Za desať rokov existencie programu Východné partnerstvo (VP) sa podarilo toho veľa dosiahnuť, zhrnul v pondelok pozíciu EÚ šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák. Vyjadril sa tak po stretnutí ministrov zahraničných vecí EÚ so svojimi rezortnými partnermi z krajín VP v Bruseli.Lajčák po skončení zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci pripomenul, že rokovanie s partnermi z Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny patrilo k jeho dominantným bodom. Spresnil, že účastníci tohto podujatia zhodnotili desať rokov programu a hovorili o tom, ako by sa vzájomné vzťahy so šesticou postsovietskych krajín mali vyvíjať do budúcna.vysvetlil Lajčák.Podľa jeho slov je jasné, že perspektíva členstva v Únii nie je pre tieto krajiny na programe dňa, ale je tu veľký priestor na využitie medzi tým, čo sa už dosiahlo, čiže medzi asociačnými dohodami a samotným členstvom v EÚ.Lajčák upozornil, že z pohľadu EÚ, ale aj Slovenska, sú východní partneri susedmi a ich stabilita je aj v tunajšom záujme.opísal situáciu.Lajčák dodal, že to platí osobitne aj pre krajiny Vyšehradskej štvorky (V4), ktorej traja členovia priamo susedia s niektorým zo štátov Východného partnerstva. Aj preto Slovensko pred niekoľkými dňami pripravilo v Bratislave stretnutie V4 + VP, ktoré podľa Lajčáka vygenerovalo sériu zaujímavých námetov, pričom o viacerých z nich sa hovorilo aj v pondelok v Bruseli.(spravodajca TASR Jaromír Novak) svi