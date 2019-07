Lajčák: V Tatrách sa podarilo vytvoriť priestor na skutočný dialóg

Na snímke úradujúci predseda Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák počas tlačovej konferencie po skončení plenárneho zasadnutia ministrov zahraničných vecí a štátnych tajomníkov OBSE na neformálnom stretnutí na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách 9. júla Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Štrbské Pleso 9. júla (TASR) - Neformálne stretnutie ministrov zahraničných vecí a štátnych tajomníkov z regiónu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktoré sa konalo na Štrbskom Plese, bolo vôbec najväčším podujatím, aké sa vo Vysokých Tatrách kedy konalo a ich majestátne prostredie zvolilo slovenské predsedníctvo práve na posilnenie neformálneho charakteru podujatia. Po skončení dvojdňového stretnutia to v utorok povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a zároveň úradujúci predseda OBSE Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD).Prax neformálnych ministerských stretnutí je pomerne nová a nie sú pre predsednícku krajinu povinnosťou.vysvetlil Lajčák. Slovensku sa jeho zámer podaril.zhodnotil minister Lajčák na spoločnej tlačovej konferencii s generálnym tajomníkom OBSE Thomasom Gremingerom.Lajčák vyzdvihol štyri základné výstupy stretnutia:Dôležitosť organizácie podľa neho potvrdili všetci prítomní ministri.Druhým dôležitým záverom podľa slovenského ministra je potvrdenie, že OBSE funguje a prináša konkrétne výsledky pre ľudí každodenne:Pripomenul, že OBSE má nástroje, ktoré nemá žiadna iná medzinárodná organizácia:Na rokovaniach dospeli ministri k všeobecnému uznaniu a poznaniu toho, že. Žiadnej z nich nemôže žiadna krajina čeliť osobitne. Všetky výzvy, od klimatických zmien po kontrolu zbrojenia, potrebujú podľa ministra spoločné riešenie, a to regionálne a multilaterálne.povedal.Prítomní ministri a šéfovia diplomacií ukázali schopnosť dialógu, a práve tento posledný výstup považuje Lajčák za najdôležitejší, pretože, ako zhodnotil, priestor nacitoval šéf slovenskej diplomacie slová jedného z delegátov.dodal. Stretnutie prítomných ministrov naplnilo pocitom, že OBSE má k dispozícii nástroje a že ich potrebuje využívať, uzavrel Lajčák.Neformálne ministerské stretnutie v polčase predsedníctva SR v OBSE bolo jedným z najdôležitejších podujatí predsedníckeho roka Slovenska v tejto organizácii. Ministerské stretnutie vo Vysokých Tatrách hostil šéf slovenskej Lajčák a malo podtitul:Vo Vysokých Tatrách sa zišlo celkovo vyše 300 delegátov, vrátane 23 šéfov diplomacií a 11 štátnych tajomníkov ministerstiev zahraničných vecí. Zúčastnení zástupcovia diplomacií tam mali okrem plenárnych rokovaní priestor absolvovať neformálne bilaterálne stretnutia. Program ukončili neformálnym pracovným obedom.Ministri organizácie zahŕňajúcej 57 štátov na troch kontinentoch v neformálnej atmosfére na Štrbskom Plese za zatvorenými dverami diskutovali o výzvach, pred ktorými ktorým OBSE takmer 40 rokov od svojho vzniku stojí v súčasnom dynamicky sa meniacom medzinárodnom prostredí.Cieľom dvojdňového stretnutia, ktoré sa konalo na pozvanie ministra Lajčáka, bolo otvorene a interaktívne hovoriť o aktuálnych témach agendy OBSE. Diskusia sa okrem iného zameriavala na oblasti, ktoré si Slovensko vytýčilo ako svoje priority v rámci predsedníctva v OBSE, a to prevencia a riešenie konfliktov, efektívny multilateralizmus a relevancia OBSE v súčasnom svete.Ministerské stretnutie bolo zároveň priestorom na reflexiu uplynulých šiestich mesiacov slovenského predsedníctva v OBSE a načrtlo smerovanie organizácie pre nadchádzajúce obdobie. Výsledky stretnutia budú základom pre výročné zasadnutie Ministerskej rady OBSE, ktoré sa ako vrcholné podujatie predsedníckeho roka uskutoční na Slovensku v decembri tohto roka.