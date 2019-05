Lajčák: Za vlády Trumpa sa Spojené štáty vrátili do strednej Európy

Na archívnej snímke Miroslav Lajčák. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Washington 2. mája (TASR) – Počas vlády predchádzajúceho amerického prezidenta Baracka Obamu mal šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák pocit, že bol o strednú a východnú Európu nezáujem z politickej úrovne. Situácia sa podľa neho zmenila s príchodom jeho nástupcu amerického prezidenta Donalda Trumpa, keď sa Spojené štáty vrátili do strednej Európy. Pre médiá to počas letu do Washingtonu povedal vo štvrtok Miroslav Lajčák.konštatoval.Ako predseda Valného zhromaždenia OSN absolvoval rokovanie s Trumpom. Slovenskému premiérovi Petrovi Pellegrinimu, ktorého prijme v Bielom dome v piatok (3. mája), poradil, aby počas rokovania" a nepoužíval prázdne frázy. "povedal Lajčák.Aj na základe rokovaní, ktoré Lajčák absolvoval minulý mesiac vo Washingtone s americkým ministrom zahraničných vecí Mikeom Pompeom a prezidentovým poradcom Johnom Boltonom, si myslí, že vzájomné vzťahy sú vynikajúce, sú vysoko hodnotené americkou stranou a sú bezproblémové. "spresnil minister.Zároveň podľa neho oceňujú, že Slovensko sa rozhodlo modernizovať ozbrojené sily, prejsť zo sovietskej techniky na modernú. "konštatoval.Tých, ktorí vnímajú premiérovu návštevu Bieleho domu len ako príležitosť urobiť si s americkou hlavou štátu fotografiu, zaraďuje buď k diletantom alebo neprajníkom.zdôraznil Lajčák. To, že prezident Trump to rokovanie chce mať a slovenského premiéra pozval, sa podľa ministra nedá nejakým spôsobom znehodnotiť, to je jednoducho podľa neho fakt.uzavrel Lajčák.Predsedu vlády SR Pellegriniho prijme v piatok v Bielom dome americký prezident Trump. Rokovať by mali okrem iného o otázkach týkajúcich sa ekonomickej a obrannej spolupráce. V rámci obrannej spolupráce by sa mali venovať i modernizácii Ozbrojených síl SR a zvyšovaniu obranných výdavkov v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z členstva SR v NATO.