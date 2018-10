Lajčák: Zatiaľ nie je žiadny dôvod na paniku ohľadom dohody o brexite

Na archívnej snímke minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Brusel/Luxemburg 15. októbra (TASR) - Nie je dôvod na paniku. Týmito slovami opísal minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák náladu v radoch európskych diplomatov ohľadom stavu rokovaní o tzv. brexite. Diplomati sa aj tejto téme venovali počas pondelňajšieho zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Luxemburgu.Lajčák po skončení ministerských rokovaní priznal, že tak on, ako i jeho rezortní kolegovia z krajín EÚ boli nastavení na to, že k dohode o spôsobe vystúpenia Británie dôjde už v nedeľu večer, čo malo vytvoriť priestor na jej konečné schválenie zo strany premiérov a prezidentov na nadchádzajúcim summite EÚ v Bruseli (17. a 18.10.).opísal Lajčák situáciu.Viacerí európski diplomati v tejto súvislosti potvrdili, že na dohodu s Londýnom zostáva jeden mesiac, čiže do mimoriadneho summitu o brexite, ktorý bude v Bruseli v dňoch 17. a 18. novembra.Lajčák upozornil aj na návrhy zaviesť mechanizmus sankcionovania osôb, ktoré sa v Európe dopustili chemických útokov. Pripomenul, že na európskom kontinente sme boli svedkami útokov s použitím chemických zbraní proti civilným osobám.uviedol minister.Podľa jeho slov dá vznik takéhoto mechanizmu jasne najavo, že EÚ takéto útoky nebude tolerovať a že osoby zapojené do aktivít, ktoré sú neprípustné, budú vystavené sankciám.Lajčák pripomenul, že diplomati sa zhodli v názore, že poveria šéfku európskej diplomacie Federicu Mogheriniovú, aby v mene Únie a v súlade s princípmi EÚ vypracovala stanovisko odsudzujúce zmiznutie saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího.Chášukdží zmizol ešte 2. októbra po tom, ako vstúpil do budovy saudskoarabského konzulátu v tureckom Istanbule, aby si tam vyzdvihol potrebné doklady pre sobáš s jeho tureckou snúbenicou.