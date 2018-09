Lallana bude Liverpoolu k dispozícii už koncom septembra

Na ilustračnej fotografii anglický futbalový reprezentant FC Liverpool Adam Lallana (vpravo) a futbalista Tottenhamu Victor Wanyama (vľavo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 7. septembra (TASR) - Anglický futbalový reprezentant Adam Lallana by sa mal čoskoro vrátiť do zostavy FC Liverpool.Tridsaťročný stredopoliar si zranil slabiny a musel vynechať zápasy národného tímu v sobotu so Španielskom a v utorok so Švajčiarskom. Posledné vyšetrenia však ukázali, že by sa mal na trávnik vrátiť ešte do konca septembra.povedal Lallana pre oficiálnu stránku klubu. Informovala agentúra AP.