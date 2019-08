Lamač a Marianum pripravia projekt rozšírenia lamačského cintorína

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 9. augusta (TASR) – Bratislavský Lamač spolu s organizáciou Marianum zrealizujú projekt rozšírenia lamačského cintorína. Vyplýva to z memoranda medzi mestskou časťou a príspevkovou organizáciou, ktorá sa v metropole stará o mestské cintoríny. Podpis memoranda vo štvrtok (8. 8.) schválili lamačskí poslanci.Zámerom spolupráce je vytvoriť projekt, ktorý bude riešiť nielen zvýšenie nedostatočných kapacít cintorína, ale aj sanáciu oporného múru v blízkosti komunikácie, taktiež odvoz a likvidáciu odpadu z pietneho miesta a aj problematické dopravné napojenie z Hodonínskej ulice.Riaditeľ príspevkovej organizácie Radoslav Vavruš pre TASR ozrejmil, že alfou a omegou v celej situácii je sanácia havarijného stavu oporného múru.vysvetlil. Potvrdil zároveň, že v tomto roku bola vyčlenená pre Marianum z rozpočtu hlavného mesta suma na spracovanie statického posudku a následne projektového riešenia vzniknutej situácie.informoval Vavruš.Spracovanie statického posudku i alternatív riešenia by sa malo podľa jeho slov zrealizovať do konca roka.dodal.