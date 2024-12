Lámač ženských sŕdc, hviezda seriálu Kobra 11 aj Fedor Flašík či Marcel Nemec opustili svet v roku 2024

Trendy v kategórii „Svetové osobnosti“

1. Céline Dion

2. Jean-Michel Jarre

3. Donald Trump

4. Imane Khelif

5. Kate Middleton

6. Lamine Yamal

7. Helena Vondráčková

8. Facundo Arana

9. Kamala Harris

10. P. Diddy



Trendy v kategórii „Smutné odchody“

1. Liam Payne

2. Marcel Nemec

3. Alain Delon

4. Christian Oliver

5. Fedor Flašík

6. Karel Heřmánek

7. Josef Laufer

8. Simona Postlerová

9. Shannen Doherty

10. Ivan Letko



31.12.2024 (SITA.sk) - Rebríček najvyhľadávanejších zahraničných osobností na Google tento rok ovplyvnili viaceré svetové udalosti. Rebríčku kraľuje francúzska spevácka diva Céline Dion , ktorá vystúpila na otváracom ceremoniáli letných olympijských hier v Paríži.V Bratislave vystúpil na open air koncerte Jean-Michel Jarre v rámci festivalu Starmus. Nechýbajú ani kandidáti na prezidenta USA – Donald Trump Kamala Harris . Celý svet zaskočila správa, keď sa Kate Middleton, princezná z Wallesu, v emotívnom videu zdôverila o svojej zákernej diagnóze, s ktorou bojuje.Počas Majstrovstiev Európy vo futbale zažiarila hviezda mladého španielskeho futbalistu Lamina Yamala. Úžasné jubileum na hudobnej scéne oslávila nestarnúca Helena Vondráčková Celý svet zasiahla nečakaná správa o úmrtí Liama Payna , člena populárnej chlapčenskej skupiny One Direction. Vo februári sme dali posledné zbohom slovenskému hercovi a hudobníkovi Marcelovi Nemcovi , ktorý prehral dlhoročný boj so zákernou chorobou a tiež slovenskému hercovi a pedagógovi Ivanovi Letkovi . Opustil nás aj legendárny francúzsky herec s bohatou filmografiou a lámač ženských sŕdc Alain Delon Posledné zbohom sme dali aj ďalším známym zahraničným hercom vrátane Christiana Olivera (nemeckého herca známeho zo seriálu Kobra 11), Karla Heřmánka (českého herca, ktorý hral v mnohých úspešných filmoch aj seriáloch, no známy je aj z dabingu – najmä postavy Doyla v seriáli Profesionáli) či Shannen Doherty (americkej herečky, ktorú preslávil seriál Beverly Hills 90210).