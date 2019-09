Lampaert ďakoval Vivianimu, na MS bude pracovať pre dvoch lídrov

Na snímke Belgičan Yves Lampaert (Deucenick-Quick Step) oslavuje na pódiu celkové víťazstvo po 4. etape 63. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska v Senici v sobotu 21. septembra 2019. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Senica 21. septembra (TASR) - Vlani siahal márne na etapové víťazstvo, aj tento rok bol dvakrát "len" druhý, no na 63. ročníku cyklistických pretekov Okolo Slovenska si to vynahradil celkovým triumfom. Yves Lampaert zaň v sobotňajšej záverečnej etape veľmi vďačil tímovému kolegovi z Quick-Stepu Eliovi Vivianimu, ktorý vyhral poslednú prekážku a zobral najviac bonusových sekúnd. Belgičan tak získal žltý dres len so sekundovým náskokom pred Arnaudom Démareom.Ak by etapu vyhral Francúz z tímu Groupama-FDJ, pripísal by si plný počet desať prémiových sekúnd a nie len šesť a z celkového triumfu by sa tešil on.tešil sa v cieli celkový víťaz.Dvadsaťosemročný Belgičan sa dostal prvýkrát do žltého dresu v cieli 2. etapy v Ružomberku a aj keď to bolo tesné, už ho z rúk nepustil.prisľúbil slovenským fanúšikom.Pre Lampaerta to bolo len druhé víťazstvo v etapových pretekoch v kariére, prvé dosiahol ešte v roku 2015 na trojdňovke Driedaagse van West-Vlaanderen v rodnej krajine. Jeho doména sú najmä jednodňovky a klasiky, v nich sa radoval už osemkrát. Najcennejšie sú dve víťazstvá na Dwars door Vlaanderen (2017, 2018) a etapa na Vuelte 2017. Tento rok bol blízko k triumfu na monumente Paríž-Roubaix, kde finišoval tretí:Bolo to jeho druhé víťazstvo v sezóne, predtým sa tešil v individuálnej časovke na Okolo Švajčiarska. Za najpamätnejší moment sezóny však považuje niečo iné:Celkovým triumfom na Okolo SR sa dobre naladil na majstrovstvá sveta v Anglicku, ktoré odštartujú už v nedeľu:Belgicko ide do Yorkshire s dvoma lídrami, o triumf chcú zabojovať Greg van Avermaet aj Philippe Gilbert.dodal Lampaert. Belgičania patria medzi najväčších favoritov na pódium, do Yorkshire idú okrem tejto trojice aj Tim Declercq, Remco Evenepoel, Oliver Naesen, Dylan Teuns a Tim Wellens.