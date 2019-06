Landererova 12 spustila mediálnu LED fasádu

LED fasáda v číslach:



Rozloha: 558 m2, z toho 324 m2 na severnej fasáde a 189m2 na východnej fasáde budovy, v nároží budovy 45 m2



Dĺžka: 62 metrov



Výška: 9 metrov



Hmotnosť: 8 640 kilogramov



Rozlíšenie: 1488 x 180 pixelov



O JTRE:

27.6.2019 (Webnoviny.sk) -Mediálna LED fasáda je inštalovaná na severovýchodnom nároží budovy na križovatke Landererovej a Košickej ulice a tvorí unikátny vstup do novovznikajúcej štvrte Eurovea City. Obrazovka kopíruje tvar budovy, má plochu 558 štvorcových metrov, výšku 9 metrov a dĺžku až 62 metrov."Ako mestotvorný developer máme záujem prinášať do nášho hlavného mesta aj unikátne prvky a nové technológie. Pri navrhovaní tohto riešenia sme sa inšpirovali v zahraničí, kde sú LED fasády bežnou súčasťou architektonických projektov," hovorí výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán.Podľa dizajnérov, ktorí pripravovali mediálny obsah, ide o významný pokrok v oblasti prepojenia architektúry a videa na Slovensku. Takéto inštalácie sú vo svete rozšírené a tešia sa veľkej obľube obyvateľov aj turistov. LED fasáda v súčasnosti zobrazuje vizualizáciu umeleckých motívov, ktoré je možné prispôsobovať okolitému prostrediu."Pri navrhovaní motívu sme museli experimentovať, skúšať a objavovať nové cesty, ako vyťažiť z daných podmienok maximum. Nakoniec sme sa inšpirovali prírodou. Niektoré animácie sa napríklad podobajú na morskú trávu, iné pripomínajú vrstevnice kopcov," približuje proces tvorby dizajnér umeleckej animácie Matej Černušák z AKASHA VISUALSTATION.LED fasáda je orientovaná na jednu z najrušnejších križovatiek v Bratislave, čo prirodzene prináša aj rôzne obmedzenia. Spusteniu LED fasády preto predchádzalo niekoľko testov a dôkladná príprava."Bolo potrebné veľmi citlivo narábať s hladinou jasu, ale aj so samotným prezentovaným obsahom. Kritériá prevádzky LED obrazovky sme prerokovali s Krajským dopravným inšpektorátom a bolo vykonané aj meranie jasu LED panelu Skúšobňou Fakulty elektrotechniky a informatiky STU," vysvetľuje Ján Ťupek z architektonickej kancelárie GFI, ktorá projektovala budovu Landererova 12.Zaujímavosťou projektu je, že LED technológia je použitá aj vo vstupnej lobby budovy ako LED podhľad a tematicky prepája exteriér s vnútornými priestormi."Na strope vo vstupnej lobby budovy nešlo ani tak o dizajn, ako o navodenie atmosféry a dotvorenie celkového pocitu z priestoru," opisuje Matej Černušák.Kancelárska budova Landererova 12 bola dokončená koncom minulého roka. Sídlia v nej spoločnosti Lenovo, SWAN a nedávno ju ministri práce a sociálnych vecí členských štátov Európskej únie vybrali za centrálu Európskej agentúry práce (ELA), ktorá bude sídliť na Slovensku. Objekt s výborným dopravným napojením a pestrou paletou služieb využíva o 32 percent menej energie a spotreba pitnej vody je o polovicu nižšia ako v konvenčných budovách. Aj vďaka tomu získala certifikát zelených budov LEED Gold.Landererova 12 prináša do centra Bratislavy 23 000 m2 kancelárskych plôch. Prvé štyri podlažia slúžia ako parkovací dom s kapacitou 376 stojísk. Na 12. podlaží sa nachádza terasa pre všetkých nájomcov s rozlohou takmer 250 štvorcových metrov s panoramatickým výhľadom a oddychovou zónou.Spoločnosť pôsobí na trhu nehnuteľností od roku 1996. Vďaka rozsahu a kvalite realizovaných projektov patrí medzi lídrov v oblasti realitného developmentu na Slovensku. Realizuje kancelárske, rezidenčné, hotelové, priemyselné, obchodné a polyfunkčné projekty, pričom ako jediný developer buduje celé mestské štvrte na území Bratislavy. K najvýznamnejším projektom patria najvyššie obytné veže na Slovensku Panorama Towers, mestská štvrť Zuckermandel pod Bratislavským hradom, rezidenčné projekty Klingerka, Fuxova, Karloveské rameno, Zelené terasy Devín, administratívne komplexy Westend, Pribinova 19 či Landererova 12, nákupné centrum EPERIA v Prešove a nábrežná štvrť Eurovea City s prvým mrakodrapom na Slovensku.Viac informácií o aktuálnych aktivitách spoločnosti JTRE nájdete na:Inzercia