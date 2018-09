Lanovka v Nitre sa nedostala do územného plánu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 13. septembra (TASR) – Nitrianski mestskí poslanci nezaradili do zmien územného plánu mesta zámer vybudovať novú lanovku na Zobor. Zastupiteľstvo tak reagovalo na tlak časti verejnosti, ktorá sa proti výstavbe postavila.Kabínkovú lanovku na Zobor plánuje postaviť Biskupstvo Nitra, s nástupnou stanicou v okolí Kláštornej ulice. Súčasťou projektu má byť aj vybudovanie parkoviska a bufetu v dolnej časti a reštaurácie s ubytovaním v hornej časti lanovky.Mnohým obyvateľom mesta sa zámer biskupstva nepáči a proti výstavbe lanovky už spísali aj petíciu.skonštatoval Peter Mederly zo združenia Nitrianske fórum, ktoré iniciovalo petíciu proti výstavbe lanovky.Zároveň pripomenul, že územie Zobora je rozlohou malé, ale bohaté na výskyt mnohých vzácnych biotopov, živočíchov a rastlín.skonštatoval Mederly.O výstavbe novej lanovky na Zobor sa v Nitre hovorí už od roku 1993, kedy bola odstavená pôvodná, vybudovaná v roku 1970. Všetky doterajšie pokusy o výstavbu novej lanovej dráhy na Zobor však stroskotali kvôli administratívnym, majetkovým a ekonomickým problémom.Pred časom sa projektom výstavby začalo zaoberať Biskupstvo Nitra, ktoré chce viesť lanovku cez svoje pozemky, ktoré vlastní na Zobore. Biskupský úrad zároveň pripomína, že výstavba lanovky preň nie je prioritou, ale iba ponukou pre mesto, jeho obyvateľov a návštevníkov.skonštatoval viceprimátor Ján Vančo.Mestský poslanec Ján Greššo v tejto súvislosti pripomenul, že okrem odporcov lanovky je v Nitre aj veľká časť verejnosti, ktorá si jej vybudovanie želá. Na septembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva sa preto hovorilo aj o možnosti vypísať referendum, v ktorom by sa Nitrania mohli vyjadriť, či s investíciou súhlasia, alebo nie.povedal Vančo.dodal Greššo.Pôvodná dvojsedadlová lanovka na Zobor sa začala budovať v roku 1966. Dlhá bola 1375 metrov a do prevádzky bola uvedená v roku 1970. Kvôli zlému technickému stavu bola koncom roka 1993 odstavená. Zlý stav oceľových nosníkov a ostatných súčastí spôsobil, že musela byť na jeseň v roku 2009 celkom odstránená. Z pôvodnej stavby sa doteraz zachovala iba jej dolná a horná stanica. Nová lanovka by v prípade výstavby neviedla starým koridorom, ale od Kláštornej ulice.