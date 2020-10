LANXESS chce byť klimaticky neutrálny do roku 2040

Spoločnosť vyrábajúca špeciálne chemikálie bude pokračovať v útlme závislosti od uhlia



21.10.2020 (Webnoviny.sk) -Globálne otepľovanie našej planéty je realitou. Uhlíková neutralita a s tým spojené zníženie emisií skleníkových plynov je témou, ktorý výrazne ovplyvní už našu blízku budúcnosť. Preto by mu jednotlivci, vlády, ale aj firmy mali venovať zvýšenú pozornosť.Dôležitosť znižovania emisií si uvedomuje aj spoločnosť LANXESS, ktorá vyrába špeciálne chemikálie. Od svojho založenia v roku 2004 znížila emisie skleníkových plynov na polovicu a do roku 2040 chce byť LANXESS klimaticky neutrálna.Hubert Fink, člen predstavenstva spoločnosti LANXESS uvádza, že tento cieľ je reálny. "LANXESS v súčasnosti stavia v Antverpách zariadenie na rozklad oxidu dusného. Zaujímavosťou je, že v našich závodoch v Indii meníme všetky dodávky energie na biomasu a solárnu energiu," vysvetľuje Hubert Fink a pokračuje: "Vďaka týmto projektom a ďalším opatreniam zníži LANXESS do roku 2025 emisie CO2 o celkovo 800 tisíc metrických ton. Do tohto procesu investujeme až 100 miliónov eur. "Aby bola spoločnosť šetrnejšie ku klíme, plánuje dodávky energie úplne bez uhlia. Začne s tým vo svojich závodoch v Indii. Takisto bude pokračovať v postupnom ukončení využívania uhlia vo svojich veľkých chemických parkoch po celom svete.Zaujímavosťou je, že zníženie CO2 bude zavedené aj ako kritérium hodnotenia v bonusovom systéme pre manažérov. LANXESS tiež svoj výskum výrazne zameriava na klimaticky neutrálne procesy a technologické inovácie."Ako medzinárodná chemická spoločnosť berieme našu zodpovednosť za ochranu klímy vážne. To sa odráža aj v našom ambicióznom cieli," vysvetľuje Hubert Fink. Ochrana klímy podľa neho ale nie je len otázkou zodpovednosti a k ​​našej planéte zodpovedného správania. Firmám, ktoré nezačnú hneď, ujde vlak. Je to aj jedno z meradiel LANXESS pre klientov. Efektívnejšie využívanie zdrojov navyše vedie k dlhodobým úsporám nákladov.Od svojho založenia v roku 2004 urobila spoločnosť LANXESS na ceste k uhlíkovej neutralite značný pokrok. Výrazne k nemu prispel aj závod na redukciu oxidu dusného v nemeckom Krefelde-Uerdingen, ktorý začal činnost v roku 2009. "Uskutočnili sme aj rad ďalších projektov zameraných na zníženie emisií v našich závodoch po celom svete. V rôznych regiónoch navyše podporujeme miestne iniciatívy v boji proti klimatickým zmenám, "uvádza Hubert Fink.Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2018 dosiahol obrat 7,2 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 15 500 zamestnancov v 33 krajinách. Spoločnosť je zastúpená v 60 výrobných závodoch po celom svete. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.Viac informácií o firme sa nachádza na www.lanxess.com a sociálnych sieťach twitter.com/LANXESS Informačný servis