LANXESS je prvý v indexe udržateľnosti Dow Jones v Európe

Spoločnosť LANXESS obsadila prvé miesto v indexe udržateľnosti Dow Jones (DJSI) pre Európu a zároveň druhé miesto DJSI vo svete



LANXESS bodovala v oblastiach environmentálneho manažmentu, správy a riadenia podnikov a etiky podnikania, ako aj v ekologickej účinnosti





Nemecký LANXESS patrí medzi svetovú špičku v špeciálnej chémii

3.12.2020 (Webnoviny.sk) -Záväzok spoločnosti LANXESS v otázkach udržateľnosti sa vo fiškálnom roku 2020 opäť vypláca. Spoločnosť zameraná na špeciálne chemikálie je na vrchole európskeho indexu udržateľnosti Dow Jones (DJSI) v kategórii "Chémia". Vo svetovom hodnotení sa spoločnosť posunula na druhé miesto. LANXESS je tak súčasťou indexu DJSI Europe už štvrtý rok a DJSI World desiaty rok. Spoločnosť dosiahla mimoriadne dobré výsledky v oblastiach klimatickej stratégie, ľudských práv a riadenia rizík súvisiacich s vodou."Udržateľnosť je dlhodobo pevne zakotvená v našej firemnej stratégii a neustále pracujeme na vylepšení nášho profilu ku klimatickým zmenám zodpovednej spoločnosti," uviedol Matthias Zachert, predseda predstavenstva spoločnosti LANXESS AG. Pre LANXESS sú kritériá udržateľnosti na kapitálovom trhu v zozname priorít na prvom mieste.V DJSI sa environmentálne, sociálne a správne faktory (ESG) hodnotia raz ročne. Do svetového indexu DJSI je zahrnutých iba 10 najlepších globálnych spoločností z každého odvetvia. Do DJSI Europe je zaradených 20 percent najlepších spoločností so sídlom v Európe.Ratingové agentúry ISS a MSCI, ktoré sa špecializujú na udržateľnosť, navyše vylepšili hodnotenie LANXESS vo svojich renomovaných hodnoteniach ESG.ISS-ESG tento rok posunuli LANXESS o dva stupne z hodnotenia C na B-. Spoločnosť, ktorá vyrába špeciálne chemické látky, taktiež po prvý krát získala status "prime", čo ju zaradilo medzi najlepších 8 percent zo 170 spoločností uvedených v odvetví "Chémia". ISS-ESG hodnotí viac ako 100 priemyselných ukazovateľov. LANXESS bodovala v oblastiach environmentálneho manažmentu, správy a riadenia podnikov a etiky podnikania, ale aj v ekologickej účinnosti.Spoločnosť MSCI ESG Research taktiež vylepšila hodnotenia pre LANXESS z BBB na A. K posunu LANXESS viedla stratégia v oblasti klímy, dobre sformulované zásady správy a riadenia spoločnosti a silné úsilie v oblasti chemickej bezpečnosti. Hodnotenie MSCI ukazuje do akej miery je spoločnosť odolná voči dlhodobým, finančne relevantným rizikám ESG.Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2018 dosiahol obrat 7,2 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 15 500 zamestnancov v 33 krajinách. Spoločnosť je zastúpená v 60 výrobných závodoch po celom svete. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.Viac informácií o firme sa nachádza na www.lanxess.com a sociálnych sieťach twitter.com/LANXESS Informačný servis