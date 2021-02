LANXESS otvára v Antverpách novú továreň na redukciu oxidu dusného

Inovatívna technológia s efektívnym využitím tepla

Ambiciózne plány na ochranu klímy

Nemecký LANXESS patrí medzi svetovú špičku v špeciálnej chémii

10.2.2021 (Webnoviny.sk) - Ide o najväčšiu továreň v Európe na elimináciu plynu, ktorý je 300x škodlivejší pre atmosféru ako oxid uhličitý.Nemecká firma LANXESS urobila ďalší významný krok ku klimatickej neutralite. Spoločnosť zameraná na špeciálne chemikálie otvorila v belgických Antverpách továreň na redukciu oxidu dusného, ktorá dokáže rozložiť približne 500 metrických ton oxidu dusného ročne, čo je ekvivalentné klimatickému vplyvu 150 000 metrických ton CO2. Do jej výstavby investoval LANXESS približne 10 miliónov EUR a v roku 2023 plánuje spustiť druhú továreň, ktorá pomôže eliminovať ďalších 300 000 ton ekvivalentov CO2."Zaviazali sme sa k plneniu Parížskej dohody, ktorej cieľom je udržať globálne otepľovanie pod úrovňou 2 stupňov Celzia. Nová továreň na redukciu oxidu dusného v Antverpách je kľúčovým prvkom toho, aby sa spoločnosť LANXESS stala do roku 2040 klimaticky neutrálna," vysvetľuje Hubert Fink, člen predstavenstva LANXESS. "Ochrana klímy je dôležitou súčasťou našich aktivít. Pre našich zákazníkov sa stávame ešte viac udržateľným partnerom a zároveň znižujeme naše náklady, pretože potrebujeme menej certifikátov od európskeho systému obchodovania s emisiami. Vďaka inovatívnym technológiám navyše spotrebujeme menej energie," zdôrazňuje ekonomické benefity opatrení na ochranu klímy Hubert Fink.Oxid dusný (N2O), známy aj ako rajský plyn, vzniká v antverpskej továrni na produkciu plastov ako výsledok výroby medziproduktu kaprolaktám. Nemá síce negatívny vplyv na ľudské zdravie, avšak pre životné prostredie je tristonásobne škodlivejší ako oxid uhličitý. LANXESS v novej továrni tento plyn kompletne neutralizuje. Pri teplotách vo výške okolo 1000 stupňov Celzia sa oxid dusný rozkladá na neškodné prvky – dusík a kyslík.V druhom kroku továreň rozkladá ďalšie oxidy dusíka (NOx). Ako redukčné činidlo je v tomto procese použitý amoniak. Pri teplotách od 250 do 450 stupňov Celzia sa oxidy dusíka rozkladajú a vytvárajú dusík a vodu.Inovatívna kombinácia uvedených procesov zabezpečuje vysokú tepelnú efektivitu továrne, ktorú zaisťujú špeciálne vyvinuté keramické výmenníky tepla. Tie zachytávajú a ukladajú teplo použité v procese tepelnej oxidácie a vytvorené počas rozkladu oxidu dusného a oxidov dusíka. Keď výmenníky zachytia a uchovajú teplo z čistého plynu, smer procesu sa zmení a výmenníky začnú predhrievať prichádzajúci plyn. Uvedená zmena smeru sa neustále opakuje. Z toho vyplýva, že celý proces spotrebuje signifikantne menej externej energie.Skupina LANXESS chce do roku 2040 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Okrem továrne v Antverpách implementuje ďalšie projekty na ochranu klímy. Vo svojich závodoch v Indii začína využívať obnoviteľné zdroje energie – masívne rozširuje dodávky biomasy, solárnej energie a v budúcnosti už nebude používať uhlie a plyn. Týmito krokmi zníži od roku 2024 emisie ekvivalentov CO2 o ďalších 150 000 ton.LANXESS taktiež plánuje postupné znižovanie spotreby energie na báze fosílnych palív vo svojich výrobných závodoch v Nemecku. V roku 2019 spoločnosť LANXESS oznámila, že do roku 2025 investuje do svojich projektov na ochranu klímy celkovo až 100 miliónov EUR. Od založenia spoločnosti LANXESS v roku 2004 sa jej podarilo znížiť emisie ekvivalentov CO2 z 6,4 milióna ton na približne 3,06 milióna ton v roku 2019.Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2019 dosiahol obrat 6,8 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 14 400 zamestnancov v 33 krajinách. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.Viac informácií o firme sa nachádza na www.lanxess.com a sociálnych sieťach twitter.com/LANXESS Informačný servis