LANXESS predstavil kompozitné materiály pre odľahčenie elektromobilov a ďalšie novinky v oblasti pokročilých plastov

17.9.2021 (Webnoviny.sk) -Spoločnosť LANXESS sa vo svojej prezentácii na kongrese "Plasty v automobilovom priemysle", ktorý organizuje firma VDI v nemeckom Mannheime, zamerala na materiálové a technické riešenia pre ochranu klímy, obehové hospodárstvo a konštrukcie s nízkou hmotnosťou. LANXESS, ktorý sa zameriava na výrobu špeciálnych chemikálií, sa chce do roku 2040 stať uhlíkovo neutrálnym a znížiť emisie skleníkových plynov o 95 % v porovnaní s rokom 2004, keď rozbehol svoju činnosť. Emisie v súčasnosti predstavujú 3,2 milióna metrických ton CO2.K tomuto úsiliu významne prispieva obchodná jednotka High Performance Materials (HPM), najmä svojím zariadením na redukciu oxidov dusíka, ktoré bolo nedávno uvedené do prevádzky vo výrobnom závode pre polyamid 6 v Antverpách. "Od roku 2023 znížime ročné emisie ekvivalentov CO2 o ďalších 300 000 metrických ton investovaním do ďalších zariadení na znižovanie emisií oxidov dusíka a optimalizáciou našich procesov," hovorí Dr. Guenter Margraf, riaditeľ oddelenia Global Product Management divízii HPM.Spoločnosť LANXESS vidí veľa príležitostí na využitie svojich duretánových polyamidov a polyesterov z produktového radu Pocan nielen v hnacom ústrojenstve elektrických vozidiel, ale aj v nabíjacej infraštruktúre. Potenciálne aplikácie zahŕňajú komponenty pre nabíjacie zástrčky, zásuvky a stanice, ako aj konštrukčné a krycie prvky v domácich nabíjacích staniciach, označovaných ako wallboxy. Pre takéto komponenty bola vyvinutá široká škála materiálov, ktoré sú rozmerovo stabilné, nehorľavé a majú vysokú trakčnú odolnosť a mechanickú pevnosť. Koncepcia modulárnej konštrukcie nabíjacej zásuvky vyvinutej divíziou HPM ukazuje možnosti, ktoré tieto zlúčeniny otvárajú. "Vďaka individuálne prispôsobenej zmesi materiálov dostávame správny materiál na správne miesto. Vysoký stupeň funkčnej integrácie zároveň zaručuje jednoduchú montáž celej jednotky bez skrutiek a s použitím minimálneho počtu komponentov, čo znižuje náklady," hovorí Margraf.Polyamidy a polyestery sú tiež vhodnými konštrukčnými materiálmi pre zostavy, ktoré sú súčasťou asistenčných systémov vodiča, napríklad pre radarové senzory. Spoločnosť HPM vyvinula pre tieto snímače konštrukciu, ktorá umožňuje odvádzanie tepla pomocou tepelne vodivých plastov v kombinácii s kovovými chladiacimi prvkami. Komponenty snímača sa montujú pomocou zabudovaných zacvakávacích konektorov a horúcich nitov, čo je oveľa menej nákladný a časovo náročný proces ako použitie skrutiek. V porovnaní s predchádzajúcimi metódami vytvárania radarových senzorov ponúka táto koncepcia väčšiu mieru voľnosti pri výbere materiálu a umožňuje použitie zlúčenín na mieru.Ďalšou témou veľkou témou pre spoločnosť LANXESS sú zmesi z kategórie Durethan ECO polyamid 6 s obsahom recyklovaných vlákien 30 %, 35 % a 60 % hmotnosti. Tieto recyklované vlákna sa vyrábajú z odpadového priemyselného skla. Kontrolná spoločnosť Ecocycle preskúmala obsah recyklovaného odpadu a jeho dlhodobé využitie metódou hmotnostnej bilancie a udelila environmentálny certifikát v súlade s normou ISO 14021:2016. Táto recyklácia odpadového skla založená na hmotnostnej bilancii je tiež certifikovaná podľa systému ISCC-Plus ("International Sustainability and Carbon Certification"), celosvetovo uznávaného systému certifikácie udržateľnosti. "Chceme, aby sa čoraz viac našich zlúčenín vyrábalo na udržateľnom základe, aby sme znížili našu závislosť od spotreby obmedzených zdrojov a zmiernili našu uhlíkovú stopu," vysvetľuje Margraf. V Mannheime divízia HPM predstaví ďalšie nové varianty Durethanu ECO, ako aj prvý výrobok Pocan ECO, ktorý tiež obsahuje aj vlákna z recyklovaného skla.Odborné znalosti spoločnosti LANXESS v oblasti ľahkých konštrukcií možno ilustrovať napríklad na držiaku komponentov E/E pre batériový systém elektrického vozidla. Tento držiak sa vyznačuje vysokou dynamickou pevnosťou a tuhosťou v kombinácii s nízkou hmotnosťou vďaka termoplastickým kompozitným materiálom Tepex, ktoré sú vystužené nekonečnými vláknami. "Výroba pomocou nákladovo efektívneho procesu hybridného lisovania prináša vysoko integrovaný konštrukčný komponent, ktorý spoľahlivo spĺňa náročné požiadavky na mechanickú bezpečnosť batérie," vysvetľuje Thomas Malek, špecialista na nízkohmotnostné konštrukcie v divízii HPM. Vlastnosti materiálov Tepex, ktoré spomaľujú horenie, ich robia vhodnými aj pre batériové systémy. Z materiálov Tepex sa dajú efektívne vyrábať najmä funkčne integrované ploché komponenty, čo vedie k výrobkom s nízkou hmotnosťou, ktoré zároveň vykazujú kvalitné mechanické vlastnosti.Na kongrese budú predstavené aj aktuálne inovácie divízie HPM v oblasti technológie hybridných dutých profilov, ktorá umožňuje prevádzku kovových dutých profilov so zmesami určenými na vstrekovanie plastov. K výhodným vlastnostiam výsledných nízkohmotnostných zmesí patrí oveľa vyššia tuhosť a pevnosť v krute ako pri komponentoch vyrobených "tradičnou" hybridnou technológiou plastu a kovu s použitím plechu. "Dosiahli sme veľký pokrok v optimalizácii našej technológie. Profily už napríklad nemusia byť vystužené, aby odolali vysokým tlakom roztaveného plastu vo vnútri," hovorí Dr. Matthias Theunissen, odborník na nízkohmotnostné konštrukcie v divízii HPM. "Teraz sme spustili druhú fázu našej novej technológie pre výrobky s nízkou hmotnosťou. Už teraz pracujeme na niekoľkých projektoch pre zákazníkov, ktoré sú vo fáze prototypu."Kongres "Plasty v automobilovom priemysle", ktorý organizovalo VDI, sa konal 8. a 9. septembra 2021 v kongresovom centre Rosengarten v nemeckom Mannheime.Ďalšie podrobné informácie o produktoch a technológiách spoločnosti LANXESS v oblasti novej mobility sú k dispozícii na https://lanxess.com/en/Products-and-Solutions/Focus-Topics/E-Mobility Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2020 dosiahol obrat 6,1 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 14 800 zamestnancov v 33 krajinách. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.Viac informácií o firme sa nachádza na www.lanxess.com a sociálnych sieťach twitter.com/LANXESS Informačný servis