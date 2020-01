LANXESS vyrába špeciálne prísady do olejov pre parné turbíny

Spoločnosť LANXESS vyrába a stále zdokonaľuje mazacie aditíva (Additin RC 9321), ktoré sa pridávajú do turbínových olejov



16.1.2020 (Webnoviny.sk) -Naša civilizácia by sa bez tepelných elektrární nezaobišla. Veľká časť energie sa vyrába v elektrárňach využívajúcich paru. Vysokotlaková para je vedená turbínami, ktoré sú pripojené ku generátoru. Významnú úlohu v prevádzkovej spoľahlivosti elektrární hrá turbínový olej. Je prekvapujúce, že interval výmeny týchto špeciálnych olejov sa pohybuje v rozmedzí 10 až 15 rokov. Pre zaujímavosť, parné turbíny využívajú ako poháňacie médium aj takzvané geotermálne elektrárne na Islande.Spomínané mazacie aditíva Additin RC 9321 v súčasnosti patria medzi špičku v oblasti high-tech produktov, ktoré aj vďaka neustálemu zdokonaľovaniu a ďalšiemu vývoju dosahujú skvelé výsledky. Na zabezpečenie spoľahlivého výkonu a dlhej životnosti oleja v extrémnych podmienkach reálnej prevádzky, musia tieto zložky prejsť širokým spektrom laboratórnych testov.Doplnková zložka oleja vyvíjaná spoločnosťou LANXESS je tvorená z niekoľkých špeciálnych chemických zlúčenín. Avšak už 0,4 percenta dávky Additinu RC 9321 je dostatočným množstvom pre dlhú životnosť prémiového turbínového oleja. Kľúč k tomuto výkonu spočíva v zaručenej kombinácii využitia synergických účinkov jednotlivých prísad.Moderné elektrárne sú čoraz viac vystavované tlaku na výrobu energie. Aj to je dôvod, pre ktorý odborníci z LANXESS neustále pracujú na zdokonaľovaní aditív, ktoré budú pripravené na zvyšujúce sa požiadavky elektrární a zaručí im to použitie aj v ďalších generáciách turbínových olejov.Spoločnosť LANXESS je popredným výrobcom špeciálnych chemikálií. V roku 2018 dosiahla tržby vo výške 7,2 mld. eur. V súčasnosti má približne 15 500 zamestnancov v 33 krajinách a zastúpenie v 60 výrobných prevádzkach po celom svete. Základ činnosti spoločnosti LANXESS tvorí vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, prísad, špeciálnych chemikálií a plastov. Spoločnosť LANXESS figuruje v prestížnych rebríčkoch udržateľnosti firiem Dow Jones Sustainability Index (DJSI pre svet a Európu) a FTSE4Good.Viac informácií o spoločnosti LANXESS na https://lanxess.com/ a sociálnych sieťachInzercia