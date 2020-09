LANXESS využíva termoplasty Tepex vo vytlačovacom vyfukovaní

Vhodné využitie Tepexu bolo overené v najmodernejšom vyfukovacom zariadení



Technológia je okrem toho vhodná na výrobu dutých profilov pre vystužené karosérie





14.9.2020 (Webnoviny.sk) -Chemická spoločnosť LANXESS rozširuje možnosti takzvaného vytlačovacieho vyfukovania. Táto technológia sa používa pri výrobe nádrží a rôznych ďalších dutých dielov. Vyfukovanie je výrobný postup, kde je vhodný polotovar z termoplastu tvarovaný vo vyfukovacej forme pomocou tlaku vzduchu do tvaru uzatvoreného či otvoreného telesa.Pri tomto procese sa používajú termoplastické kompozity značky Tepex od LANXESS. V štúdii uskutočniteľnosti odborníci LANXESS preukázali, že súčiastky vyrobené z polyamidu 6 je možné vyrábať technológiou vytlačovacieho vyfukovania. Miesta, ktoré sú vystavené vysokému zaťaženiu môžu byť lokálne vystužené spomínaným termoplastom Tepex.Vhodné využitie Tepexu pri tomto procese bolo overené na najmodernejšom vyfukovacom stroji v technickom centre obchodnej jednotky High Performance Materials (HPM) v Dormagene. "Komponenty vykazujú vynikajúcu priľnavosť, čo umožňuje vysoká pevnosť a tuhosť Tepexu," vysvetľuje Arthur Rieb, špecialista na vyfukovanie do foriem spoločnosti HPM.Tento postup je taktiež možné využiť na lokálne zvýšenie mechanického výkonu vyfukovaných dielov. A to napríklad v miestach, ktoré sú vystavené vysokému mechanickému zaťaženiu v dôsledku nárazového zaťaženia alebo vysokého tlaku. "Okrem toho je technológia vytlačovacieho vyfukovania vhodná na výrobu konštrukčných dielov, ako sú napríklad duté profily pre vystuženie karosérie. Rozšírené používanie Tepexu môže byť kľúčovým faktorom pri znižovaní hmotnosti a spotreby materiálu, pretože je možné znížiť základnú hrúbku stien súčiastky," uvádza Arthur Rieb. Výhodou je, že duté časti sú založené čisto na termoplastických systémoch a dajú sa jednoducho recyklovať.Pri výrobe dutých dielov najprv dochádza k vytláčaniu rúrkového predlisku. Zároveň je do stroja na vyfukovanie vložená vložka Tepex z termoplastu. Vytlačovacie vyfukovanie používa polotovar v tvare rúrky – takzvaný parison.Postup je nasledovný. Zo zvislo postavenej hlavy extruderu sa vytláča polotovar. Po dosiahnutí dostatočnej dĺžky sa odoberie a zarovná na potrebnú dĺžku. Následne sa cez takzvaný vyfukovací tŕň nafúkne pretlakom vzduchu. "Jedná sa o proces v jednom kroku, ktorý má krátke a ekonomicky efektívne cykly," hovorí Rieb.Z pohľadu manipulácie a celkového času je nový proces od spoločnosti LANXESS omnoho jednoduchší. "Textilné vystuženie umožňuje oveľa jednoduchšiu manipuláciu so zmäkčeným materiálom Tepex než pásky, ktoré sú vystužené jednosmerne spojovacími vláknami. Vďaka tomu prebieha výrobný proces stabilne a bezpečne," hovorí Tilmann Sontag, expert na ľahký design v spoločnosti HPM Tepex Automotive Group.Kontinuálne vlákna v Tepexe sú pred samotným procesom impregnované plastom. Vďaka tomu v priebehu vyfukovania nevznikajú vzduchové bubliny. "Výsledkom je materiálová väzba s vynikajúcou adhéziou medzi materiálom pre vyfukovanie a Tepexom. Aj nižší tlak pri formovaní je dostatočný na to, aby bol Tepex vhodný na výrobu súčiastok, akými napríklad sú pologule s úzkym polomerom," uvádza Tilmann Sontag.Spoločnosť HPM vyvinula širokú škálu vysoko viskóznych zlúčenín na bázy polyamidu 6 a 66, ktoré môžu byť vystužené sklenenými vláknami. Séria napríklad obsahuje veľmi mäkké, nárazuvzdorné varianty produktov, ako sú nevystužené polyamidové zlúčeniny Durethan BC700HTS DUSXBL a Durethan BC550Z DUSXBL.Tieto materiály sú mimoriadne vhodné pre nádrže vystužené Tepexom či pre iné duté časti, kde aplikácia vyžaduje vysokú odolnosť proti nárazu a pružnosť. Naopak výrobky vystužené sklenenými vláknami sú využívané pri výrobe ľahkých konštrukčných prvkov.Taktiež v prípade Tepexu je pre tento proces k dispozícii široká paleta produktov. Jedná sa napríklad o materiálové varianty, ktoré sú vystužené tkaninami z vlákien alebo laminátmi zo skla, aramidu alebo uhlíkových vlákien. Kompozity je možné rôzne kombinovať. Okrem polyamidu 6 alebo 66 môže byť taktiež zložený z polyolefínov, ako sú polypropylén alebo polyetylén.Obchodná jednotka LANXESS HPM spojila svoje odborné znalosti v oblasti materiálového, aplikačného, procedurálneho a technologického vývoja pod značkou HiAnt. Je tak schopná podporovať zákazníkov vo všetkých fázach vývoja súčiastok. Táto službe zahŕňa všetko od koncepčného návrhu, optimalizácie materiálu a výpočtu charakteristík komponentov pomocou simulačných nástrojov až po spracovanie, testovanie a zahájenie sériovej výroby.Viac informácií o produktoch a vývoji LANXESS, technológiách a službách pre vyfukvoanie a Tepex nájdete na webových stránkach blow-molding.lanxess.com Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2018 dosiahol obrat 7,2 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 15 500 zamestnancov v 33 krajinách. Spoločnosť je zastúpená v 60 výrobných závodoch po celom svete. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.Viac informácií o firme sa nachádza na www.lanxess.com a sociálnych sieťach twitter.com/LANXESS Informačný servis