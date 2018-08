Lapšanský podpísal s Karlovymi Varmi, kontrakt mu vybavil Bartek

Na snímke vľavo Adam Lapšanský. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Karlovy Vary 28. augusta (TASR) - Bývalý slovenský reprezentant Martin Bartek sa pre ťahanice so zranením ľavej ruky rozhodol ukončiť bohatú kariéru, no v hokeji by chcel pokračovať aj v budúcnosti ako hráčsky zástupca. V uplynulých dňoch už pomohol sprostredkovať príchod Adama Lapšanského do tímu českého prvoligistu HC Energie Karlovy Vary.Dvadsaťosemročný krídelník Lapšanský odohral uplynulý ročník v druhej nemeckej lige v drese Revensburgu Towerstars a v 41 zápasoch nazbieral 38 bodov. Predtým pôsobil v Poprade, Košiciach, Litvínove, či Sparte Praha.prezradil pre TASR priebeh rokovaní Bartek, ktorý pôsobil v HC Energie v rokoch 2015 a 2016.Skúsený útočník sa rozhodol ukončiť kariéru vo veku 38 rokov pre dlhodobé problémy s ľavou rukou. V apríli 2017 utŕžil počas zápasu za nemecký Eispiraten Crimmitschau tvrdý hit a po vyšetrení odhalili lekári odtrhnutý triceps. Po operácii v júni začal ruku opäť zaťažovať, no problémy pretrvávali.opísal ťažkosti. Ďalej by chcel pôsobiť ako hráčsky zástupca, no zatiaľ je to len v štádiu rozbiehania, keďže má stále zdravotné problémy.Počas bohatej kariéry si vyskúšal zámorské súťaže, slovenskú, českú, nemeckú, ruskú i fínsku ligu. Na konte má viacero úspechov.dodal pre TASR.