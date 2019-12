Larentowicz predĺžil kontrakt s Atlantou United

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atlanta 6. decembra (TASR) - Americký futbalový stredopoliar Jeff Larentowicz predĺžil kontrakt s klubom zámorskej MLS Atlanta United. Do metropoly štátu Georgia prišiel v roku 2017 a hneď v ďalšej sezóne sa tešil zo zisku titulu.Larentowicz odohral v MLS 418 zápasov, čo ho radí na druhé miesto. Na konto si pripísal 40 gólov. Pred príchodom do Atlanty pôsobil v Colorade, Chicagu, Los Angeles Galaxy a New England. Informovala o tom agentúra AP.