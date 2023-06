Las Vegas oslavovalo zisk Stanleyho pohára, súčasťou bol aj transparent s menami 58 obetí (video+foto)

Oslavy so Stanleyho pohárom

Tragédia spred šiestich rokov





Zaujímavosťou je, že mesto Las Vegas zažilo majstrovské oslavy po necelom roku. V septembri 2022 sa totiž z trofeje v basketbalovej WNBA tešili hráčky tímu Las Vegas Aces, ktoré sú doma v rovnakej hale ako Vegas Golden Knights.







Zaujímavosťou je, že mesto Las Vegas zažilo majstrovské oslavy po necelom roku. V septembri 2022 sa totiž z trofeje v basketbalovej WNBA tešili hráčky tímu Las Vegas Aces, ktoré sú doma v rovnakej hale ako Vegas Golden Knights.

18.6.2023 (SITA.sk) - Americké mestomá za sebou pokojné oslavy premiérového zisku hokejovéhomiestny klubom Golden Knights. Hlavnú ulicu v meste tzv. Strip lemovali tisícky priaznivcov - domáci aj turisti - a sledovali jazdu otvoreným autobusom "mestom hazardu". Dav od dráhy vozidla s cenným nákladom delili barikády, ktoré sa viacero osôb snažilo preliezť.Ďalšie desiatky tisíc záujemcov sa zhromaždili pred halou, v ktorej pred pár dňami hokejisti Vegas spečatili zisk slávnej trofeje triumfom nad Floridou Panthers vo finálovej sérii (4:1 na zápasy). Na pódiu pred arénou vyvrcholili oslavy so Stanleyho pohárom.Súčasťou akcie bol aj transparent s menami 58 obetí streľby práve na hlavnom bulvári v Las Vegas z októbra 2017. Uvedená tragédia ovplyvnila aj sobotňajšiu akciu, na ktorú dohliadali množstvo príslušníkov bezpečnostných zložiek. Pod drobnohľadom mali aj okná okolitých hotelov, z ktorých parádu sledovalo množstvo záujemcov.Spomenutú tragédiu spred šiestich rokov totiž spôsobil strelec z okna hotela Mandalay Bay na 32. poschodí, ktorý mieril do približne 20-tisícového davu ľudí na ulici počas hudobného festivalu. Dav si v sobotu pripomenul všetky obete tragédie a vyzdvihol úlohu Golden Knight pri opätovnom stmeľovaní komunity. Hokejisti Las Vegas totiž iba tesne predtým vstúpili do profiligy.