Lašák oficiálne prestúpil k veteránom, Kroták zatiaľ nie

Hokejová exhibícia legiend Slovenska a Českej republiky v Poprade 20. októbra 2018. Na snímke vľavo brankár Slovenska Ján Lašák sa fotí s fanúšikmi. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Poprad 21. októbra (TASR) - Keď brankár Ján Lašák priveľmi vykorčuľoval proti trestnému strieľaniu Františka Mrázka, došlo mu, že už patrí k hokejovým veteránom.poznamenal s úsmevom počas exhibície legiend Česka a Slovenska. K starým pánom sa už vekom radí aj Arne Kroták, koniec jeho profesionálnej kariéry však ešte nie je spečatený.Zápas hokejových veteránov Slovenska a Česka v Poprade bol o spomínaní na spoločné roky, ale aj na vzájomné zápasy na reprezentačnej či klubovej úrovni. Kroták odohral v najcennejšom drese iba minimum zápasov, o to výraznejšiu stopu však zanechal v najvyššej slovenskej súťaži. V úvode kariéry ešte stihol niekoľko sezón aj v spoločnej československej súťaži.poznamenal 46-ročný útočník, ktorý sa pozvoľna vytratil z najvyššej slovenskej súťaže.V drese materského HK Poprad odohral v sezóne 2017/2018 sedem zápasov, svoje skúsenosti v súčasnosti odovzdáva v neďalekom Kežmarku.poznamenal. Pri otázke, či sa ešte plánuje vrátiť na najvyššiu úroveň, po chvíli premýšľania poznamenal:povedal Kroták.Zatiaľ, čo popradská legenda ešte oficiálne nie je hokejový dôchodca, brankár Ján Lašák sa k nim už od soboty radí. Do exhibičného zápasu nastúpil od úvodných minút a netrvalo dlho, kým musel čeliť trestnému strieľaniu v podaní bývalého spoluhráča z Pardubíc Františka Mrázka. Robustný obranca si ho vychutnal rutinérskym blafákom do forhendu so zakončením do odkrytej bránky. "Bolo to veľmi naivné odo mňa. Ešte som si asi myslel, že sa stihnem vrátiť do bránky po tom, čo vysoko vykorčuľujem. Počas kariéry som tak chytával nájazdy, spoliehal som sa na rýchle nohy. Ukázalo sa, že tie časy sú preč. Ten zákrok bol typický veteránsky. V tej chvíli sa ukázalo, kam patrím. Oficiálne som už teda hokejový veterán," poznamenal Lašák s typickým úsmevom.