Láska v čase vojny: Ukrajinský futbalista poslal do vlasti sanitky s pomocou, jeho žena nakupuje zo spálne drony

14.4.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinský futbalista Roman Zozuľa sa od vypuknutia vojny snaží pomáhať svojej domovine v boji proti ruským okupantom. Najnovšie odovzdal ďalšiu dodávku pomoci pre príslušníkov ukrajinských ozbrojených síl.Hráč španielskej Fuenlabrady na facebookovom konte zverejnil dojemný príspevok, čo preňho znamená láska vo vojnových časoch."Láska je... keď idem večer do spálne k manželke a ona vyberá a kupuje drony pre našich obrancov. Láska je... keď môj 5-ročný syn je pripravený darovať svoje vysielačky našim vojakom. Sú to len hračky, ale on to nevie,“ uviedol 32-ročný útočník, ktorý si dosiaľ ukrajinský reprezentačný dres obliekol 33-krát a v týchto dueloch skóroval štyrikrát.Zozuľa poznamenal, že pomohol k tomu, aby v týchto dňoch mohli odísť na Ukrajinu dve sanitky plné rôznych potrieb. Prvá dodávka smeruje k obrancom Mariupoľa, druhá zasa k vojakom v Mykolajive.„Pre nich láska znamená chrániť Ukrajinu a vyčistiť rodnú krajinu od špinavých topánok rašistických okupantov. Láska je aj naša neotrasiteľná viera v slobodnú, nezávislú Ukrajinu a jej skvelé deti. Ďakujem všetkým, ktorí nás približujú k víťazstvu,“ dodal Zozuľa, ktorý v minulosti hrával za Dynamo Kyjev , Dnipro Dnipropetrovsk, Albacete či Betis Sevilla