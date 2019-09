Laššáková: Exriaditeľ činohry SND Vajdička zlyhal ako manažér

Na snímke uprostred ministerka kultúry Ľubica Laššáková. Foto: TASR Ján Krošlák Foto: TASR Ján Krošlák

Bratislava 10. septembra (TASR) – Exriaditeľ činohry SND Michal Vajdička má nesporný umelecký kredit, no ako manažér zlyhal. Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková (Smer-SD) to v utorok povedala na Výbore NR SR pre kultúru a médiá. Na odvolanie Vajdičku z riaditeľského kresla sa jej pýtali členky výboru Renáta Kaščáková (SaS) a Viera Dubačová (nezaradená).Druhá menovaná označila krok generálneho riaditeľa SND Vladimíra Antalu za prejav čistiek v divadle.povedala.Podľa Dubačovej je to prejav voľby Antalu za šéfa SND.povedala. Podľa nej nie je dobrou voľbou ani nový šéf činohry - dramaturg Peter Kováč.Laššáková zdôraznila, že rozhodnutie Antalu je jeho právomocou, do ktorej MK nemá právo vstupovať. Je však presvedčená, že na odvolanie Vajdičku mal šéf SND pádne argumenty, poukázala pritom na desiatky zrušených predstavení činohry.upozornila.Vajdička aj podľa jej názoru zlyhal ako manažér. Laššáková verí, že tak ako mal Antala šťastnú ruku pri voľbe Rastislava Štúra ako nového riaditeľa opery (v septembri 2018), tak bude dobrou voľbou aj nový šéf činohry.Laššáková takisto odmietla spochybňovať samotného Antalu a jeho údajnú spoluúčasť na zlom hospodárení SND za čias predchádzajúceho generálneho riaditeľa Mariána Chudovského. "Už počas prvého roka presvedčil, že je to schopný manažér, SND skončilo v pluse, navyše sme dokázali valorizovať platy, posilnili sme orchester, tiež sme sa dohodli na ďalšom postupe pri rekonštrukcii historickej budovy SND,“ povedala ministerka.Generálny riaditeľ SND Vladimír Antala odvolal 3. septembra dovtedajšieho šéfa činohry Michala Vajdičku. Zdôvodnil to nezvládnutím manažérskych povinností, ktoré bolo riešené opakovanými upozorneniami na závažné porušenie pracovnej disciplíny. Vajdička sa vyjadril, že predpokladal, že dôjde k jeho odvolaniu.Tušenie mal už vtedy, keď sa začal zúčastňovať pochodov Za slušné Slovensko a kritizovať Ministerstvo kultúry (MK) SR a generálneho riaditeľa SND. Za nového riaditeľa činohry SND menoval Antala dramaturga činohry Petra Kováča.